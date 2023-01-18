Судя по рассказу очевидицы, вертолет загорелся в воздухе.

Жительница дома в Броварах, рядом с которым упал вертолет ГСЧС, в котором находилось руководство МВД, поделилась подробностями о последних секундах нахождения вертолета в воздухе.

Соответствующее видео со словами очевидицы публикует "Суспильне". "Вертолет кружил, горел и полетел в ту сторону. Я так поняла, выбрал самый маленький объект, потому что там двухэтажное здание, а здесь — десятиэтажное", — говорит женщина.

Она добавила, что трагедия произошла вблизи детского сада и не смогла сдержать слез во время рассказа.

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Падение вертолета в Броварах 18 января

18 января вблизи детсада в Броварах Киевской области упал вертолет ГСЧС. В результате авиакатастрофы погибло руководство МВД, которое находилось на борту: министр Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович.

Сейчас известно о 18 погибших, из них – трое детей, и 29 раненых, 15 из которых – дети. Они находятся в больнице.

В Офисе генпрокурора заявили, что правоохранители рассматривают все возможные версии катастрофы.

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