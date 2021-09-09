Дмитрий Разумков подчеркнул, что такие методы недопустимы.

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Николай Тищенко пытался стянуть с парламентской трибуны внефракционного депутата Гео Лероса.

Как передает корреспондент УНИАН, это произошло во время выступления Лероса, во время которого он критиковал деятельность Офиса президента.

Тищенко подошел к трибуне и пытался вывести Лероса из-за трибуны.

В поддержку Лероса подошли депутаты из разных фракций.

Председатель ВР Дмитрий Разумков призвал Тищенко отойти от трибуны. Спикер отметил, что если Лерос будет "что-то плохое говорить", то он прекратит его выступление.

Разумков также отметил, что такие методы неприемлемы для народных депутатов.

Также из сессионного зала в адрес Тищенко раздавались возгласы: "Николай ты не прав!".

Разумков объявил перерыв на 15 минут, но сразу отменил его, и парламент продолжил рассмотрение отчета Временной следственной комиссии по работе "Укрзализныци".

Лерос завершил свое выступление за трибуной.

Это не первая стычка между депутатами в Раде. 17 июня депутат от "Слуги народа" Никита Потураев спровоцировал перепалку возле трибуны после слов о "расстреле" гражданами ОПЗЖ. Тогда же в столкновениях активное участие принимали нардепы Николай Тищенко и Илья Кива.

Кива также засветился и в конфликте со "слугой" Андреем Мотовиловцем, во время которого член ОПЗЖ якобы выкрикивал, что будет есть своего оппонента.

На этой неделе Верховная Рада вышла из каникул и начала новый политический сезон. 8 сентября депутаты приняли ключевой закон о биткоине и отказались просить у США для Украины статус основного союзника вне НАТО.

На сегодняшнем заседании, согласно повестке дня, Рада рассмотрит, в частности, законопроект о лекарственных средствах.

В то же время в повестке дня – вопрос об определении представителей Верховной Рады в состав конкурсной комиссии по отбору кандидата на должность председателя Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Автор: Надя Пришляк