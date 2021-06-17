Из-за потасовки в заседании ВР объявили перерыв.

В Верховной Раде произошла потасовка возле трибуны. Объявлялся перерыв на 15 минут.

Как передает корреспондент УНИАН, толкотня началась перед голосованием законопроекта, которым регулируется вопрос о деятельности Национального совета телевидения и радиовещания

Сначала фракция «Оппозиционная платформа - За жизнь» настаивала на рассмотрении своих поправок к законопроекту 4107, и когда после трех дней их рассмотрения должен ставиться вопрос о голосовании за закон, депутаты из фракции «ОПЗЖ» подошли к трибуне и пытались помешать голосованию.

На различные обвинения фракции «ОПЗЖ» председатель комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев, который с трибуны парламента докладывал по законопроекту, заявил, что эпоха бедности закончится в Украине тогда, когда «закончится эпоха лжи». При этом он добавил, что она закончится тогда, когда «восставший народ выбросит фракцию «ОПЗЖ» из парламента и расстреляет».

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В ответ представители "ОПЗЖ" начали потасовку у трибуны, в частности наиболее активным в физическом рукоприкладстве был народный депутат Илья Кива.

В ответ на эти действия к трибуне подошли и депутаты фракции «Слуга народа», чтобы поддержать своего коллегу Потураева. У трибуны началась толкотня,

Тогда председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков объявил перерыв на 15 минут.

После перерыва Потураев извинился перед фракцией «ОПЗЖ». Депутаты из «ОПЗЖ» призывают Регламентный комитет Верховной Рады рассмотреть эту ситуацию.

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Автор: Надя Пришляк