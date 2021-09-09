Также планируется рассмотреть отчет Временной следственной комиссии по вопросам проверки "Укрзализныци".

Сегодня Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект о лекарственных средствах.

Также, согласно повестке дня работы парламента, планируется рассмотреть отчет Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам проверки и оценки состояния акционерного общества "Украинская железная дорога", расследования фактов возможной бездеятельности, нарушения законодательства органами управления указанного предприятия, которые привели к значительному ухудшению технического состояния предприятия и основных производственных показателей.

Также в повестке дня законопроекты об альтернативных видах топлива, по развитию производства биометана, об изменениях в закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", по выполнению банками функций агентов валютного надзора.

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Кроме того, депутаты рассмотрят законопроекты по совершенствованию пенсионного законодательства, о введении помощи для экономической реинтеграции трудовых мигрантов.

Также предусмотрено рассмотрение законопроекта о правилах отбывания административного ареста.

В то же время сегодня повестке дня - вопрос об определении представителей Верховной Рады в состав конкурсной комиссии по отбору кандидата на должность председателя Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Лекарственные средства в Украине

В августе президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 30 июля "О состоянии национальной системы здравоохранения и неотложных мерах по обеспечению граждан Украины медицинской помощью".

Среди прочего, для защиты украинцев от вредного влияния самолечения предусматривается установление до 1 января 2024 года моратория на рекламу в СМИ лекарственных средств, медицинских изделий, методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации. Также должен быть усилен контроль за соблюдением правил рецептурного отпуска лекарственных средств; и проведены реформы в сфере обращения лекарственных средств.

Ранее Зеленский подписал закон о запрете продажи лекарственных средств детям до 14 лет, который Верховная Рада приняла 15 июля. Речь идет, в том числе и о продаже через интернет, а также доставке лекарств. Этот документ имеет цель ограничить свободный доступ детей к лекарственным средствам, которые продаются в аптечных учреждениях, и таким образом предотвратить возможные несчастные случаи.

Автор: Надя Пришляк