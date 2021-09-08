Закон предусматривает комплексное регулирование отношений в части создания, выпуска в оборот виртуальных активов, заключения и исполнения сделок с ними.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о виртуальных активах, предусматривающий законодательное урегулирование рынка цифровых активов.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие проекта закона "О виртуальных активах" (№ 3637) во втором чтении и в целом проголосовали 276 народных депутатов.

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Согласно пояснительной записке к документу, законопроект предусматривает комплексное регулирование отношений в части создания, выпуска в оборот виртуальных активов, заключения и исполнения сделок с ними.

"Целью законопроекта также является обеспечение комплексного законодательного урегулирования принципов функционирования рынка виртуальных активов, в частности, обеспечение унифицированного подхода к организации торговли виртуальными активами ... Кроме того, закон будет способствовать развитию инфраструктуры рынка виртуальных активов, обеспечение его открытости и эффективности", - говорится в пояснительной записке.

Закон о виртуальных активах:

2 декабря 2020 года Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект о виртуальных активах, который предусматривает законодательное урегулирование рынка таких активов.

Признание биткоина законным платежным средством:

7 сентября 2021 года Сальвадор первым в мире признал биткоин законным платежным средством.

Электронная гривня: что известно

Национальный банк в конце 2016 года начал исследовательский проект относительно возможного внедрения е-гривни - национальной валюты на основе технологии блокчейн.

В рамках тестирования были выпущены в оборот электронные гривни в эквиваленте 5 тыс. грн, в настоящее время уже погашенные, для тестирования операций между электронными кошельками.

21 февраля 2020 года глава НБУ Яков Смолий заявил о том, что Национальный банк Украины располагает отработанной технологической моделью выпуска цифровой гривни, но пока не принял окончательное решение о таком выпуске.

6 апреля 2021 года Национальный банк продлил переходный период на урегулирование вопросов, связанных с выпуском электронной гривни до 15 июня 2021 года.

Автор: Богдан Слуцкий