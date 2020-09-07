В дальнейшем адвокаты Лероса планируют обратиться с аналогичными ходатайствами о допросе в качестве свидетелей других высокопоставленных должностных лиц, могут быть причастны к поджогу его автомобиля.

Столичную полицию просят допросить народного депутата Украины Николая Тищенко по делу о поджоге автомобиля народного депутата Гео Лероса.

Об этом сообщает юридическая компания "Миллер", которая представляет интересы Лероса, в Facеbook.

"Адвокатами нашей компании в Печерское управление полиции ГУ НП Украины подано ходатайство о допросе Николая Тищенко по делу о поджоге автомобиля народного депутата Гео Лероса. Поведение и публичные высказывания Тищенко по поводу вышеупомянутого инцидента дают основания предполагать, что он может обладать определенной информацией о событии преступления", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в случае отказа органа досудебного расследования в рассмотрении их ходатайства, адвокаты подадут жалобу в суд.

Юристы добавили, что в дальнейшем планируют обратиться с аналогичными ходатайствами о допросе в качестве свидетелей других высокопоставленных должностных лиц, могут быть причастны к поджогу автомобиля Лероса.

Поджог авто Гео Лероса: что известно

В ночь на 29 августа Гео Лерос заявил о поджоге его автомобиля неизвестными. Транспорт был припаркован у жилой многоэтажки.

В столичной полиции заявили, что работают над установлением причин возгорания автомобиля.

По данному факту зарегистрировано уголовное производство. Действия поджигателей квалифицированы по ч. 1 ст. 194 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

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Автор: Антонина Доломанжи