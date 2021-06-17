Какое-то время Тищенко и Кива оживленно переговаривались, но вдруг между ними вспыхнула драка.

Депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива подрался с нардепом от "Слуги народа" Николаем Тищенко во время потасовки в Раде 17 июня.

Илья Кива вышел к депутату от "Слуги народа" Никите Потураеву, который с трибуны заявил, что эпоха бедности закончится тогда, когда "восставший народ выбросит фракцию "ОПЗЖ" из парламента и расстреляет".

В ответ Кива толкнул "слугу", на что отреагировали однопартийцы Потураева. В центр сессионного зала сбежались десятки народных избранников: одни – чтобы выяснить детали выступления Потураева, другие – чтобы его защитить.

За спиной у Потураева оказался его коллега по фракции Николай Тищенко бок о бок с Ильей Кивою. Какое-то время они оживленно переговаривались, но вдруг между ними вспыхнула драка – Кива начал наносить удары Тищенко, тот бросился в ответ.

Дебоширов пытался разнять член ОПЗЖ Нестор Шуфрич. Наконец возбужденная толпа перевернулась в сторону трибуны, потянув за собой нардепов.

Потасовка произошла во время обсуждения в Верховной Раде законопроекта (№4107), которым регулируется деятельность Нацсовета по вопросам телерадиовещания.

ОПЗЖ настаивала на рассмотрении своих поправок к проекту. Но правящее монобольшинство заявление оппонентов не учло, те решили блокировать трибуну и помешать голосованию.

Спикер Рады Дмитрий Разумков после тщетных попыток успокоить депутатов объявил 15-минутный перерыв в парламенте.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" требует срочно собрать Регламентный комитет, чтобы оценить слова Потураева и лишить его председательства в комитете гуманитарной и информационной политики. Сам "слуга" заявил, что не угрожал "расстрелом" ОПЗЖ, а только предупредил о возможной реакции общественности на их политику.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская