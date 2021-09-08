Соответствующее решение поддержали только 24 депутата.

Верховная Рада не поддержала проект постановления об обращении парламента к Конгрессу Соединенных Штатов Америки относительно предоставления Украине двустороннего статуса основного союзника США вне НАТО (MNNA) (№5380).

Как передает корреспондент УНИАН, за его принятие проголосовали лишь 24 из 214 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В соответствующем обращении, в частности, отмечается, что со стороны Российской Федерации в отношении Украины была совершена военная агрессия, подтверждением которой является оккупация Крыма и ведение российскими военными подразделениями на территории Донецкой и Луганской областей боевых действий.

"Применение мировым сообществом экономических и финансовых санкций против Российской Федерации является убедительным фактом подтверждения этого", - говорится в тексте.

Читайте такжеГордон предостерег Зеленского от встречи с Путиным (видео)Так, Верховная Рада обращается к Конгрессу США с просьбой о предоставления Украине двустороннего статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО (MNNA).

"Нахождение Украины в "серой зоне" международной безопасности, нарушение Российской Федерацией действующих международных законодательных актов будут угрожать каждому европейцу, а, учитывая ядерный шантаж руководства РФ - и всему миру. Такая угроза будет оставаться до момента установления новых правил, усиленных волей наций и правительств свободного мира", - говорится в обращении.

Отмечается, что важной составляющей ответа на такой глобальный вызов может быть углубление двустороннего партнерства между Украиной и США.

"В международной политике существует опыт такого партнерства - основной союзник США вне НАТО. Этот статус предоставлен как государствам, которые находятся в состоянии мира, таким как Австралия, Новая Зеландия или Япония, так и государствам, которые находятся под угрозой военных действий, как Южная Корея, Афганистан или Израиль", - отмечается в обращении.

Что предшествовало

6 сентября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украина подписала более сильное оборонное соглашение с США, чем статус основного союзника вне НАТО.

В свою очередь, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина назвала "политической диверсией" намерение Верховной Рады обратиться к Конгрессу США относительно предоставления Украине двустороннего статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО.

Статус основного союзника США вне НАТО

Статус был впервые создан в 1987 году и предусматривал подписание соглашений о сотрудничестве в области исследований и разработок между союзниками, не входящих в Альянс, и Пентагоном с согласия Госдепа.

Начальными MNNA были Австралия, Египет, Израиль, Япония и Южная Корея. Основные союзники США, среди прочего, имеют право на следующие преимущества: совместное участие в антитеррористических организациях, приоритетная доставка военного избытке, владение военными резервными запасами оборудования Пентагона и др.

Украина и ранее высказывала намерения получить статус основного союзника вне НАТО. После оккупации Крыма Россией в Конгресс США внесли законопроект о предоставлении этого статуса Грузии, Молдове и Украине, но инициатива осталась без движения.

В 2019 году американские законодатели представили законопроект об усилении поддержки и суверенитета Украины, расширении оборонной помощи и предоставления статуса главного военно-политического союзника США.

Автор: Таня Поляковская