У участников организации изъяли взрывоопасное вещество с содержанием тротила, гранату Ф-1 и 8 гранатометных выстрелов.

В Киевской области Служба безопасности Украины разоблачила отделение международной террористической организации "Исламское государство".

Читайте такжеНа польской границе задержали сотню украинцев и молдаван с поддельными документамиОб этом сообщает пресс-центр СБУ.

Установлено, что лидером организации является боевик, находящийся в розыске в одной из стран Восточной Европы за участие в боевых действиях в Сирии.

В 2019 году по поддельным документам он прибыл в Украину и подобрал группу "единомышленников", все участники которой являются иностранцами.

"Оперативники спецслужбы установили, что участники организации подделывали паспорта граждан Украины и РФ и осуществляли легализацию на территории нашей страны выходцев из стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Согласно версии следствия, часть из них являются действующими боевиками "ИГ", - рассказали в СБУ.

По замыслу лидеров международной террористической организации, они должны были имели "отсидеться" в Украине после совершенных преступлений, добавили в ведомстве.

Фигуранты также распространяли литературу экстремистского характера среди потенциальных сторонников.

Правоохранители провели 9 обысков по адресам проживания и укрытия фигурантов дела. Во время следственных действий изъято, в частности взрывоопасное вещество с содержанием тротила, гранату Ф-1, 8 гранатометных выстрелов, иностранную валюту, банковские карточки, черновики с записями финансовых переводов в Сирию.

"У фигурантов обнаружена символика международной террористической организации "ИГ" религиозно-экстремистская литература автора, причастного к вербовке боевиков. К материалам уголовного производства следствием также приобщена задокументированная переписка участников организации с боевиками "ИГ" за рубежом. В ней злоумышленники обсуждали возвращение в Сирию для участия в боевых действиях", - говорится в сообщении.

Расследование проводилось в рамках уголовного производства по ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-розыскные действия, собираются доказательства для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности, добавили в СБУ.

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Автор: Татьяна Поляковская