Мужчина, который захватил заложников в Луцке, выбросил из автобуса гранату

Мужчина также стрелял в сторону правоохранителей.

Мужчина, который захватил заложников в Луцке, совершил 2 выстрела в сторону правоохранителей, после чего выбросил из автобуса гранату, которая, к счастью, не сдетонировала.

Об этом сообщает департамент уголовного розыска в своем Telegram-канале.

В области сейчас введен оперативный план «Заложник», СБУ ввела план «Бумеранг». На месте работают все подразделения МВД.

Трансляция с места событий

Как сообщал УНИАН, по информации правоохранителей, около 9:30 вооруженный мужчина, личность которого сейчас устанавливается, захватил рейсовый автобус, в котором насильно удерживает около 20 человек. Есть ли среди заложников дети, пока не известно. Мужчина высказывал возмущение существующей системой, отказался выходить и отпускать людей, а также стрелял в сторону правоохранителей.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram