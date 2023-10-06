Генеральный прокурор зарегистрировал уголовные производства в отношении двух народных депутатов Украины.

Генеральный прокурор Андрей Костин зарегистрировал уголовные производства "в отношении двух народных депутатов Украины". Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

В ведомстве в частности сообщили, что по факту инцидента, который произошел между народными депутатами и гражданином 5 октября 2023 года в центре города Киева, Генеральный прокурор зарегистрировал уголовные производства.

"Правовая квалификация - умышленное средней тяжести телесное повреждение, а также хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом, совершенные группой лиц (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 122, ч. 2 ст. 296 УК Украины)", - сообщили в пресс-службе.

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Также отмечается, что сейчас уголовные производства объединены, а досудебное расследование поручено главному следственному управлению Государственного бюро расследований.

Фамилии в пресс-службе не называли, но УНИАН обращался именно в отношении народных депутатов Украины Александра Куницкого и Артема Дмитрука. Регистрация генпрокурором уголовного производства открывает процедуру расследования дела с участием нардепов.

Как сообщал УНИАН, вчера, 5 октября, в Киеве народные депутаты Артем Дмитрук и Александр Куницкий подрались с мужчиной, который якобы, по их версии, причастен к мошеннической деятельности. Сам мужчина утверждает, что нардепы требовали у него деньги.

На одном из видео в Сети видно как мужчина с хорошо заметными следами избиения на лице утверждает, что на него напали нардепы Дмитрук и Куницкий. По его словам, конфликт произошел около 10 утра в Киеве.

Позже в сети также обнародовали видео самой драки. На нем видно как двое мужчин, похожих на нардепов Дмитрука и Куницкого, подходят к мужчине, стоявшему в стороне во дворе офисного здания. Между ними возникает спор и потасовка, во время которой мужчины обмениваются ударами.

Дмитрук обнародовал свою версию, что они с Куницким прибыли в бизнес-центр "Протасов" для проверки работы мошеннического колл-центра. Там увидели как, якобы, около 50 человек убегают из этого мошеннического колл-центра.

По словам Дмитрука, мужчина, с которым у нардепов возник конфликт, якобы является "подставным лицом" и они уже ранее ссорились с ним. Нардеп утверждает, что драку спровоцировал именно этот мужчина, потому что начал, якобы, материться в сторону нардепов, обзывать их.

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