Чешский министр внутренних дел уже озвучил позицию по этому делу.

Чешская полиция уже задержала мужчину, который жестоко избил двух украинок из-за их национальности. Сейчас подозреваемого допрашивают, пишет издание Novinky.

В полиции до сих пор отказываются раскрывать подробности дела, ограничиваясь общей формулировкой, что "уголовное производство продолжается". Известно, что пока никаких формальных обвинений задержанному не предъявлено. Дополнительной информации о подозреваемом полиция также не предоставила.

Сам факт избиения украинок сегодня прокомментировал министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан.

Видео дня

"Жестоко нападать на женщину – это отвратительно. Нападать на нее только из-за ее национальности - это абсолютно отвратительно. Эти действия являются результатом ненавистнических высказываний в адрес украинцев, так же, как распространение ненависти к мусульманам "создало" террориста Балду. Политическая ответственность ложится на тех, кто распространяет эти враждебные заявления. Полиция не потерпит ни тех заявлений, ни тех действий", – написал министр в своем Твиттере.

Избиение украинок в Чехии

Как ранее писал УНИАН, двух украинок, сбежавших от войны весной 2022 года, жестоко избили в городке Пласи в Чехии. Незнакомый женщинам мужчина спросил у них, не из Украины ли они, а получив утвердительный ответ, начал жестоко их избивать.

В результате одна из женщин получила многочисленные переломы костей лица. Причины нападения женщинам неизвестны. Они предполагают, что это связано с волной ненависти к украинцам, которая поднялась в Чехии после того, как гражданин Украины изнасиловал и пытался убить чешскую школьницу.

Вас также могут заинтересовать новости: