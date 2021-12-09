После огласки страница салона в Instagram теперь недоступна для просмотра.

Работники столичного тату-салона сети Tattoo Lamarch Studio сфотографировались с привязанной свиньей, заявив, что готовятся на ее теле сделать тату, и вызвали гнев общественности.

Об инциденте с салоном в Instagram рассказали зоозащитники из UA Animals.

Активисты утверждают, что фотографиями животного и саркастическим комментарием, что, мол, готовы набить "гигантскую татуировку" на теле свиньи сотрудники салона решили "хайпануть".

"Мы сразу же отреагировали — обратились в @tattoo.lamarch.kiev с предупреждением о юридической ответственности за подобные действия. Согласно закону, это уголовное правонарушение по 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины, поэтому мы составили заявление в полицию", – делятся зоозащитники.

Действия татуировщиков осудили знаменитости, в частности рэперша alyona.alyona и украинская модель Даша Астафьева.

После огласки страница салона в Instagram теперь недоступна для просмотра.

Одновременно в ноябре на Facebook-странице тату-салона этой же сети (геолокация указана в Виннице) появилось видео, в котором работник учреждения в маске свиньи и с изображением церкви на спине анонсировал: "За два дня мы сделаем это на самой большой свинье в Украине".

В ролике они высмеяли пользователей, которые выступили с защитой животного и критиковали действия татуировщиков в комментариях.

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Автор: Виолетта Орлова