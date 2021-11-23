Странно, что в это время в кабинете присутствовала еще одна женщина. Видео снимали через замочную скважину.

В селе Цмины Камень-Каширского района Волынской области учительница физики сначала ругала ученика, а потом ударила его по голове. Местные СМИ сообщают, что это уже не первый такой инцидент с участием этого педагога.

На обнародованном в сети видео видно, как учительница ругает школьника, а потом хватает его за ухо и бьет по лицу. Кроме того, в это время в кабинете присутствует еще одна женщина. Видео снимали через замочную скважину.

"Как так можно? Дети, которые должны чувствовать себя в безопасности подвергаются физической расправе со стороны учителей", – говорится в сообщении издания "Конкурент".

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Журналисты связались с директором школы, в которой произошел инцидент, и узнали ее мнение на этот счет.

"Мы позвали родителей, учеников и учительницу. Учительница уже извинилась. Там провокационная ситуация случилась, и мы это расследуем", - сказала директор школы Людмила Лавринюк.

Инцидент произошел с учеником 9 класса. Школьники якобы постоянно стучали в кабинет и убегали, поэтому у учительницы не выдержали нервы.

Отмечается, что избивала ученика местная учительница физики – Мельник Валентина Викторовна.

Интересно, что подобные случаи происходили и раньше, но, по словам директора школы, это было давно.

"Дети сейчас тяжелые. Вы сами понимаете, что они создают определенные ситуации. Мы говорили, что учитель не имеет права срываться", - добавила директор.

Правоохранители уже зарегистрировали инцидент. Сейчас идет проверка.

На Волыни учительница избила ученика: видео

Напомним, недавно в Днепровской школе № 94 ученик 6-го класса избил учительницу музыки на уроке из-за замечания. А в Киеве учительница избила школьника с аутизмом.

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Автор: Виктория Гордиенко