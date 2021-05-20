Правоохранители задокументировали причастность преступной группы к нескольким разбойным нападениям на территории Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Харьковской областей.

Под Киевом правоохранители задержали троих мужчин, которые подозреваются в совершении разбойного нападения и ограблении харьковчанки.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Досудебным расследованием установлено, что ночью 19 мая в домовладение, расположенное по улице Академика Погорелова в Харькове, ворвались трое мужчин. Они связали 56-летнюю женщину и, применяя горячий утюг, потребовали рассказать им о местонахождении сейфа.

Читайте такжеНа Тернопольщине в тяжелом состоянии госпитализирован мужчина, которого товарищи пытали утюгом (фото)

Потерпевшая рассказала о местах хранения средств и ценных вещей, имеющихся в доме.

Злоумышленники забрали денежные средства в сумме 60 тыс. евро, 50 тыс. долларов, а также изделия из золота, наручные часы.

Отмечается, что 20 мая трое нападающих задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины на трассе Киев-Житомир вблизи столицы. Ими оказались 37-летний житель Луцка, а также 45-летний и 44-летний львовяне.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении по факту разбоя (ч. 4 ст. 187 УК Украины) и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел, злоумышленники осуществляли жестокие нападения с огнестрельным и холодным оружием и на дома жителей, и на офисные помещения.

Полицейские установили, что жители Львовской, Ривненской и Ивано-Франковской областей организовали вооруженную огнестрельным и холодным оружием преступную группировку для систематического совершения разбойных нападений.

"Группа с четким распределением ролей каждого участника действовала на протяжении длительного времени. Ею было совершено ряд жестоких преступлений на территории четырех областей. Работала достаточно жестко и агрессивно. Во время преступлений вели себя достаточно вызывающе, устраивали погромы, пытали людей, в том числе раскаленным утюгом, перед этим привязывая жертву скотчем к стулу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее судимые за совершение аналогичных преступлений имели специальную физическую подготовку, тщательно готовились и планировали каждое преступление. Автомобили, которые использовались при совершении преступлений, после разбоя сжигались, как и все вещественные доказательства, которые затем могли каким-то образом вывести на группировку.

Следователи выяснили, что члены группировки изучали образ жизни потенциальных жертв, их материальное положение, поведение, связи, пребывание вне дома. Все нападения совершали, как правило, в вечернее или ночное время.

В частности, в мае этого года совершили разбойное нападение на частную квартиру упомянутой выше женщины в Харькове.

На настоящее время задокументирована причастность группы к совершению нескольких разбойных нападений на территории Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Харьковской областей.

Предварительно установлено, что они завладели более чем 200 тысячами долларов и золотыми изделиями. Точная сумма ущерба устанавливается.

"Трех активных участников преступной группировки сегодня задержали с привлечением спецподразделения КОВД полиции Киевской области", - сообщили в МВД.

Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Авторы: Светлана Макринская, Инна Андалицкая