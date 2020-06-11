В суд направили обвинительный акт в отношении судьи, который перешел на службу к оккупантам - прокуратура

Как сообщил источник в правоохранительных органах, речь идет о судье Эдуарде Белоусове.

Прокуратура автономии направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего судьи Апелляционного суда АР Крым за государственную измену.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры АРК.

Следствием установлено, что гражданин Украины, будучи судьей Апелляционного суда АР Крым, после оккупации полуострова в 2014 году изменил присяге на верность народу Украины, перейдя на службу в незаконно созданные судебные органы государства-оккупанта.

"Принимал непосредственное участие в формировании и организации работы оккупационных судов, способствуя таким образом оккупации полуострова, обеспечивая становление и укрепление оккупационной администрации и оказывая помощь Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины", - говорится в сообщении.

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В частности, в составе незаконно созданного "Верховного суда Республики Крым Российской Федерации" принимал "судебные решения" по делам согласно российскому законодательству.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, речь идет о судье Эдуарде Белоусове.

Как сообщал УНИАН, 26 мая Белоусов по итогам рассмотрения апелляционной жалобы постановил оставить без изменений приговор жителю Джанкоя Сергею Филатову, обвиняемому в создании отделения религиозной организации "Свидетели Иеговы", которая внесена в России в список экстремистских.

Подконтрольный Кремлю "Джанкойский районный суд" признал Филатова виновным в создании отделения "Свидетелей Иеговы" и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет и ограничение свободы на один год, а также запретил ему заниматься просветительской деятельностью, деятельностью, связанной с выступлениями и публикациями в СМИ и размещением материалов в интернете в течение пяти лет.

Отбывать наказание Филатов будет в исправительной колонии общего режима.

Правозащитники отмечают, что лишение свободы последователей организации "Свидетели Иеговы" в Крыму является комплексным нарушением прав человека и международного гуманитарного права и, соответственно, подпадает под юрисдикцию Европейского суда по правам человека и Международного уголовного суда.

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