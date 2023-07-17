Он будет находиться под стражей почти до конца лета.

Председателю Макаровского районного суда Киевской области Алексею Тандыру, который на блокпосту в Киеве сбил нацгвардейца, продлили меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает "Суспільне". Отмечается, что Печерский районный суд Киева сегодня, 17 июля, рассмотрел ходатайство о продлении Тандыру меры пресечения.

Судью подозревают в том, что в ночь на 26 мая он якобы с нарушением скорости и вероятно навеселе сбил насмерть нацгвардейца на столичном блокпосту.

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Отмечается, что в своем выступлении на судебном заседании Тандыр попросил изменить меру пресечения на домашний арест.

Однако, по решению Печерского райсуда, ему продлили наказание в виде содержания под стражей до 26 августа. Именно тогда завершается срок досудебного расследования дела.

Судья Тандыр сбил насмерть нацгвардейца - главное

Как сообщал УНИАН, ночью 26 мая Тандыр на блокпосту в Киеве сбил 22-летнего военнослужащего Национальной гвардии Украины Вадима Бондаренко. В результате ДТП нацгвардеец от полученных травм погиб на месте.

Свидетели заявили, что судья был пьяным, а в его автомобиле нашли полупустую бутылку алкоголя.

В тот же день суд удовлетворил ходатайство Киевской городской прокуратуры и предоставил разрешение на принудительное отобрание биологических образцов у судьи.

После инцидента Высший совет правосудия дал согласие на арест Тандыра - суд отправил его за решетку.

27 мая суд избрал Тандыру меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога на срок до 21 июля.

19 июня во время апелляции адвокаты судьи заявили, что нет экспертизы крови Тандыра, и что на момент ДТП он не находился в состоянии алкогольного опьянения.

11 июля Государственное бюро расследований сообщило, что судебно-психологическая экспертиза подтвердила, что Тандыр на момент совершения ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данным ГБР, судья, имея специальные юридические знания и профессиональные навыки, принял меры по сокрытию следов алкогольного опьянения и невозможности установления количества алкоголя в отобранных у него биологических жидкостях.

Кроме того, в Бюро отметили, что согласно результатам другой экспертизы, установлено, что судья ехал за рулем автомобиля на момент ДТП со скоростью 100 км/час.

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