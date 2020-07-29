Суд в Одесской области отправил на 2 года в колонию подростка, случайно застрелившего товарища

Его намеревались взять на поруки коллектив школьных учителей и священник.

Беляевский районный суд Одесской области суд отправил на 2 года в детское исправительное учреждение подростка, который в сентябре 2019 года случайно застрелил товарища.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказано в решении суда.

Следствие установило, что подросток случайно застрелил 15-летнего местного жителя, демонстрируя ему ружье своего деда.

Читайте такжеБоевики "ДНР" получали социальные выплаты из госбюджета Украины - СБУ (фото)

Действия обвиняемого квалифицированы как убийство по неосторожности. Его намеревались взять на поруки, в том числе коллектив школьных учителей и священник.

Но суд решил отправить подростка в специальное учебно-воспитательное учреждение для несовершеннолетних.

В качестве одного из аргументов стал тот факт, что мальчик воспитывается в неполной семье, и работающей матери, по мнению суда, сложно обеспечить надлежащий контроль над ребенком.

Как сообщал УНИАН, 29 сентября 2019 года в селе Августовка Беляевского района Одесской области 12-летний мальчик застрелил из ружья 15-летнего подростка, пришедшего к нему в гости. Потерпевший получил смертельное ранение в область грудной клетки.

Сообщалось, что ружье принадлежит деду подозреваемого. Мужчина признан виновным, в частности, в ненадлежащем хранении оружия и приговорен к 2 годам лишения свободы с отсрочкой наказания 1 год.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram