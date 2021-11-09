Незадолго до трагичной аварии Николай Харьковский попался на нарушении правил дорожного движения.

Суд в Харькове вынес решение в деле о нарушении правил дорожного движения Николаем Харьковским, подозреваемым в совершении смертельного ДТП 26 октября.

Об этом сообщает издание NewsRoom.

Судья рассмотрела два дела, когда он превышал скорость и управлял машиной Dodge без водительских прав, и вынесла решение. В итоге Николая Харьковского приговорили к штрафам в 340 гривень и в 3400 гривень по двум админпротоколам. В обоих случаях судья выбрала максимальную сумму штрафа.

Также сообщается, что на самом заседании ни Николая Харьковского, ни его адвоката не было. Решение может быть оспорено в апелляции.

Смертельное ДТП в Харькове 26 октября: подробности

Вечером 26 октября в Харькове 16-летний водитель Infiniti Николай Харьковский пытался пересечь перекресток проспекта Гагарина и улице Одесская на красный сигнал светофора, но столкнулся с Chevrolet.

В результате 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте, трое пассажиров Infiniti – двое юношей 19 лет и 16-летняя девушка – с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

16-летнему водителю сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшем смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Его задержали.

Харьковский признался, что сидел за рулем Infiniti, и попросил прощения у родных погибшего водителя Chevrolet.

Автор: Олег Давыгора