В результате у парня до сих пор не взяли кровь для экспертизы.

Отца 16-летнего Николая Харьковского, подозреваемого в совершении смертельного ДТП 26 октября, не пускают к нему в СИЗО, так как он не вакцинировался против COVID-19. А мать парня "боится приезжать" в Украину.

Об этом рассказала адвокат подозреваемого Инна Данилова, пишет kh.vgorode.ua.

По ее словам, в связи с этими обстоятельствами, у Николая до сих пор не взяли кровь, ведь по закону все действия в отношении несовершеннолетних должны происходить в присутствии адвоката и кого-то из родителей.

"Изменились условия посещения СИЗО. Сложность в чем — папа не вакцинирован. Решение-то приняли, но как это будет делаться, я, честно говоря, особо не представляю. А без папы мы не проведем следственное действие. Поэтому папе или нужно сделать ПЦР-тест.... Мама не приехала, мама боится приезжать. Она звонит, но боится приезжать. Говорит: "Я таких угроз в своей жизни...". Человек просто в шоке", – сказала Инна Данилова.

Смертельное ДТП в Харькове 26 октября: подробности

Читайте такжеСмертельное ДТП в Харькове: Венедиктова рассказала об ответственности родителей подозреваемогоВечером 26 октября в Харькове 16-летний водитель Infiniti Николай Харьковский пытался пересечь перекресток проспекта Гагарина и улице Одесская на красный сигнал светофора, но столкнулся с Chevrolet.

В результате 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте, трое пассажиров Infiniti – двое юношей 19 лет и 16-летняя девушка – с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

16-летнему водителю сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшем смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Его задержали.

Харьковский признался, что сидел за рулем Infiniti, и попросил прощения у родных погибшего водителя Chevrolet.

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Автор: Катерина Шварц