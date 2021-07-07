В ходе судебного разбирательства прокурор полностью доказал вину обвиняемой.

Голосеевский районный суд приговорил женщину, которая на 11 дней оставила в квартире двух своих детей, один из которых умер от голода, к 12 годам лишения свободы.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, приговор суда был вынесен 5 июля 2021 года.

Напомним, в начале декабря 2016 года обвиняемая на 11 дней оставила в квартире двух своих детей - годовалого сына и двухлетнюю дочь. Вернувшись домой, женщина обнаружила мальчика мертвым, а девочку – без сознания.

29 августа 2019 года Голосеевский районный суд города Киева приговорил обвиняемую к 8 годам по ч. 3 ст. 135 УК Украины (оставление в опасности).

Поскольку прокуратура настаивала на назначении женщине пожизненного лишения свободы по п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство малолетнего ребенка), указанный приговор был обжалован в апелляционной инстанции.

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18 декабря 2019 года Киевский апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу прокуратуры города Киева и отменил приговор Голосеевского райсуда столицы, а уголовное производство направил на новое судебное рассмотрение в тот же суд в другом составе суда.

В ходе судебного разбирательства прокурор полностью доказал вину обвиняемой и приговором Голосеевского районного суда от 5 июля 2021 года женщину признали виновной в совершении преступления по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины и осудили к 12 годам лишения свободы.

Обвиняемая находится под стражей.

После изучения текста приговора окружной прокуратурой будет решен вопрос о возможности внесения апелляционной жалобы.

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Автор: Татьяна Герасименко