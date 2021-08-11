Трое неизвестных атаковали посетителей заведения рядом с заправкой на улице Говорова.

В Херсоне неизвестные открыли стрельбу и избили битами посетителей кафе в Херсоне.

Об этом сообщают "Вести UA".

Инцидент произошел еще накануне вечером в заведении, расположенном рядом с АЗС "ОККО" на улице Говорова.

В какой-то момент в кафе забежали злоумышленники - один из них не менее пяти раз выстрелил в одну из компаний, а двое других начали избивать посетителей битой и задувать газовым баллончиком.

Читайте такжеВ Херсонской области на Арабатской стрелке в водоеме обнаружили крокодилаДействовали они скоординировано, но при этом между собой не общались. При этом из присутствовавших никто не знал.

После нападения преступники скрылись, а у посетителей кафе ничего не пропало.

В результате были госпитализированы двое мужчин - один с раной бедра, а второй - с открытой раной спины.

Ранее УНИАН сообщал, что в одном из домов в Геническом районе Херсонской области обнаружили тела двух мужчин, которых зарубили топором.

Автор: Станислав Кожемякин