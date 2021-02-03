Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства преступления.

В Херсонской области в одном из домов обнаружили тела двух мужчин, которых зарубили топором.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.

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Сейчас установлено, что тела погибших нашла хозяйка дома, 48-летний сын которой проживал вместе с 40-летним товарищем в помещении летней кухни. В течение дня женщина не видела своего сына, поэтому решила навестить его. В помещении женщина увидела тела мужчин с телесными повреждениями и вызвала полицию.

Оперативники установили, что телесные повреждения были нанесены топором. Тела погибших направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы.

По данному факту открыто уголовное производство.

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Автор: Екатерина Лиманская