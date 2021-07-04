Обстоятельства инцидента выясняет полиция, официальный комментарий пока не опубликован.

В одном из ресторанов Запорожья в ночь на 4 июля произошла перестрелка. Один человек погиб.

Об этом сообщает "ZаБор", утверждается, что стрельба произошла в ресторане «Аристократ» на проспекте Маяковского. Видео инцидента появилось в сети.

По информации из соцсети, в перестрелке погиб один человек. На видео заметно, что на полу возле столиков лежит тело человека.

В то же время сайт «Актуально» со ссылкой на собственные источники сообщает, что стрельбу открыли по молодым людям. Один из парней сумер, второй госпитализировали в пятую городскую больницу с множеством огнестрельных ранений.

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Обстоятельства нападения выясняет полиция. Официальный комментарий пока не опубликован.

Ранее сообщалось, что в центре Днепра произошла стрельба из-за демонтажа незаконно установленных рекламных бигбордов. Огонь открыли на перекрестке проспекта Пушкина и улицы Юрия Савченко вечером 2 июля.

В результате перепалки тяжело ранили работника "Муниципальной стражи" Днепра, который обеспечивал порядок на месте демонтажа.

Чтобы задержать мужчин, правоохранители объявили план "Перехват". Полиция со стрельбой и погоней задерживала автомобиль "MAZDA". Во время остановки транспорта из салона выбежали неизвестные, несколько раз выстрелили и побежали в неизвестном направлении.

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Автор: Дмитрий Захаров