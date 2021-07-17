Сегодня, 17 июля, в Киеве в Соломенском районе на улице Уманской произошла стрельба.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
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В столичную полицию по линию 102 поступило сообщение о том, что на улице Уманской слышны выстрелы.
По адресу немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции.
Предварительно правоохранители выяснили, что на улице якобы между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого один выстрелил в ногу другого, а потом якобы затолкал в подъезд и некоторое время там держал.
Однако при проверке информации полицейские установили свидетеля, который видел мужчину, державшего в руках предмет, похожий на автоматическое оружие. Затем раздался звук, похожий на выстрел, после которого он упал. Это заметил другой мужчина и подошел к нему, чтобы оказать медицинскую помощь и поволок его в подъезд.
Пострадавшему оказана медицинская помощь, а на месте происшествия работали следственно-оперативные группы.
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