Пострадавшему оказана медицинская помощь.

Сегодня, 17 июля, в Киеве в Соломенском районе на улице Уманской произошла стрельба.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Читайте такжеНа Прикарпатье произошла стрельба в отеле - пострадавшая заявила, что дело хотят замять (фото 18+)

В столичную полицию по линию 102 поступило сообщение о том, что на улице Уманской слышны выстрелы.

По адресу немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции.

Предварительно правоохранители выяснили, что на улице якобы между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого один выстрелил в ногу другого, а потом якобы затолкал в подъезд и некоторое время там держал.

Однако при проверке информации полицейские установили свидетеля, который видел мужчину, державшего в руках предмет, похожий на автоматическое оружие. Затем раздался звук, похожий на выстрел, после которого он упал. Это заметил другой мужчина и подошел к нему, чтобы оказать медицинскую помощь и поволок его в подъезд.

Пострадавшему оказана медицинская помощь, а на месте происшествия работали следственно-оперативные группы.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Елена Коваленко