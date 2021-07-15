По словам девушки, мужчина грозился "всех перестрелять".

В резиденции на Прикарпатье произошла стрельба в результате конфликта между двумя группами отдыхающих.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Ивано-Франковщины.

Инцидент произошел в ночь с 9 на 10 июля. В ходе конфликта один из мужчин произвел выстрел из пистолета для отстрела патронов травматического действия. Два человека получили легкие телесные повреждения.

Следователи, под процессуальным руководством районной прокуратуры внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины.

Читайте такжеНа Киевщине мужчина убил мать гантелью и пытался покончить с собой (фото)Пострадавшая в этом конфликте заявила, что дело пытаются замять.

В Instagram Анастасия Бандеровская сообщила, что 9 июля они с родными и друзьями приехали отдыхать в государственную резиденцию "Синегора".

По ее словам, конфликт возник из-за того, что мужчины из ее компании покурили на общем балконе. Другому гостю это не понравилось, он заявил, что те курили прямо в коридоре. Девушка говорит, что они согласились вызвать полицию, когда тот этого хотел. После этого он начал снимать их на телефон.

"На наши замечания, что мы не шумим и не можем курить в помещении, потому что с нами находятся двое маленьких детей он не реагировал. Вспомнив снова о полиции вышел и через несколько минут вернулся с администратором гостиницы. Далее начались личные обиды в нашу сторону. Мужчина называл нас “алкашами”, продолжал свою линию о сигаретах и в конце заявил: “Я сейчас вас здесь перестреляю”, - написала девушка.

После этого парень девушки начал снимать его на видео, но тот выбил из его рук телефон.

"Когда же мой брат решил подойти и завершить с ним мирно этот конфликт, то получил рукоятью пистолета по голове. Я в это время успела лишь выбежать в коридор, где брат только поднимался на ноги, а мужчина перезарядил пистолет и выстрелил. Пуля прилетела мне в лицо, а именно в щеку рядом с носом", - отметила Анастасия.

По словам пострадавшей девушки, дело могут замять. Она заявила, что 44-летний нападавший сел за руль и уехал в СИЗО в сопровождении двух полицейских.

"И как оказалось только к 9:00 утра следующего дня. Статья по которой он должен был проходить ст. 296 ч. 4 УК (Хулиганство), а затем ее переквалифицировали на ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение)! Мне 20 и я не знаю, как будет выглядеть моё лицо после заживления раны. У меня занемела половина лица и опухло лицо. Брату ежедневно делают перевязки и мы надеемся, что не будет осложнений", - отметила девушка.

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Автор: Людмила Жерновская