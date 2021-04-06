Сотрудники "Укрзализныци" совместно с Национальной полицией обезоружили двух пассажиров поезда № 126 "Киев-Новоалексеевка" - военнослужащих, открывших стрельбу в вагоне.
Читайте такжеВ Киеве мужчина выстрелил в охранника магазина из-за замечания о маскеОб этом сообщает Департамент информационной политики и связей с общественностью акционерного общества "Укрзализныця".
"Указанные лица имели разрешение на ношение оружия. Предварительно установлено, что выстрелы были произведены из табельного оружия. В результате инцидента никто не пострадал", - говорится в сообщении.
Нарушителей сняли с поезда спецназовцы на станции Красноград. До прибытия правоохранителей железнодорожники принимали меры, чтобы 11 пассажиров вагона не пострадали.
После проведения следственных действий поезд продолжил движение по маршруту. Сейчас поезд задерживается в пути примерно на 6 часов.
"Уже собрана информация о пересадке пассажиров указаного поезда. «Укрзализныця» организует наиболее удобные стыковочные маршруты для пассажиров, следующих далее по железной дороге", - добавили в департаменте.
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