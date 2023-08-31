Бодикамера травмированной в результате нападения патрульной сняла все, что происходило после выстрела ее напарника.

В Кировском райсуде Днепра, где сегодня избирают меру пресечения патрульному полицейскому Евгению Звонкову, который смертельно ранил человека после задержания авто 29 августа, продемонстрировали новую запись с нагрудной видеокамеры его напарницы.

На этих кадрах можно увидеть первые секунды после того, как Звонков произвел выстрелы в сторону 38-летнего Джумбери Силогавы, совершившего нападение на патрульную.

Бодикамера патрульной сняла, как ее напарник осуществляет несколько выстрелов в сторону Силогавы и приказывает 22-летней Татьяне Патинке, находившейся в его авто, лечь на пол. Слышны крики Патинки.

Также камера зафиксировала, как полицейская истекает кровью после нападения, и то, как другие правоохранители проверяют состояние Силогавы после выстрела.

Дело о смерти Джумбери Силогавы после выстрела патрульного

29 августа в Днепре патрульные остановили авто Jaguar, в котором находились 38-летний Джумбери Силогава, 22-летняя Татьяна Патинка и двое детей Силогавы.

Между Силогавой, Патинкой и патрульными (мужчина и женщина) произошел спор, во время которого Силогава, как показали многочисленные видео с места, применил силу против сотрудников полиции.

В ответ на агрессивное поведение мужчины патрульный применил оружие. Инцидент сняли на видео дети погибшего мужчины.

Событие разожгло широкую дискуссию о правомерности применения огнестрельного оружия патрульными.

Сейчас оба сотрудника полиции отстранены и находятся в больнице. Государственное бюро расследования устанавливает детали гибели Силогавы. Также идет расследование фактов нападения на патрульных.

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