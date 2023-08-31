В Кировском райсуде Днепра, где сегодня избирают меру пресечения патрульному полицейскому Евгению Звонкову, который смертельно ранил человека после задержания авто 29 августа, продемонстрировали новую запись с нагрудной видеокамеры его напарницы.
На этих кадрах можно увидеть первые секунды после того, как Звонков произвел выстрелы в сторону 38-летнего Джумбери Силогавы, совершившего нападение на патрульную.
Бодикамера патрульной сняла, как ее напарник осуществляет несколько выстрелов в сторону Силогавы и приказывает 22-летней Татьяне Патинке, находившейся в его авто, лечь на пол. Слышны крики Патинки.
Также камера зафиксировала, как полицейская истекает кровью после нападения, и то, как другие правоохранители проверяют состояние Силогавы после выстрела.
Дело о смерти Джумбери Силогавы после выстрела патрульного
29 августа в Днепре патрульные остановили авто Jaguar, в котором находились 38-летний Джумбери Силогава, 22-летняя Татьяна Патинка и двое детей Силогавы.
Между Силогавой, Патинкой и патрульными (мужчина и женщина) произошел спор, во время которого Силогава, как показали многочисленные видео с места, применил силу против сотрудников полиции.
В ответ на агрессивное поведение мужчины патрульный применил оружие. Инцидент сняли на видео дети погибшего мужчины.
Событие разожгло широкую дискуссию о правомерности применения огнестрельного оружия патрульными.
Сейчас оба сотрудника полиции отстранены и находятся в больнице. Государственное бюро расследования устанавливает детали гибели Силогавы. Также идет расследование фактов нападения на патрульных.