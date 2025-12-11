Пока нет никаких законодательных инициатив по изменению норм о выборах во время военного положения. Об этом в эфире телемарафона сказал Александр Корниенко, первый заместитель председателя Верховной Рады Украины, отвечая на вопрос о теоретически возможных выборах во время военного положения.
"Пока нет никаких ни законодательных инициатив, ни каких-то черновиков подобного законодательства. Это говорит о том, что над ним надо работать, если мы хотим, чтобы оно появилось", - подчеркнул он и добавил, что этот вопрос должен пройти серьезное обсуждение в парламенте с представителями общественных организаций и правительства.
Для начала такого процесса, отметил Корниенко, нужно "всем вместе сесть, поговорить и понять, куда мы можем дальше двигаться вместе, разрабатывая в парламенте это законодательство".
В то же время парламентарий напомнил, что выборы в Украине не проводятся из-за войны, но "если есть необходимость дать от нас законодательную рамку, - мы ее дадим". Впрочем, без рамки безопасности сделать это будет сложно.
В частности, он назвал проблемные вопросы относительно избирателей, которые находятся за границей и не захотят возвращаться в страну под обстрелами; участия в выборах военнослужащих, находящихся на фронте; критериев безопасности проведения выборов, например, в прифронтовых городах.
"Надо много вопросов решать, над ними работать. Если есть задача подготовить определенную законодательную рамку, - я думаю, что мы в этом направлении и так достаточно давно движемся. В Центральной избирательной комиссии семь рабочих групп. И очень много драфтов есть. Есть определенные драфты и в Верховной Раде. Просто мы к этому не подходили близко с точки зрения именно пленарного зала", - сказал первый вице-спикер.
Кориенко пояснил, что они неоднократно сталкивались с ситуацией, когда любая попытка поговорить о послевоенных выборах, о тех или иных вопросах волеизъявления превращалась в "политическую дискуссию, которая, наверное, в этой части не очень полезна для страны".
"В остальных частях - я не возражаю. Если речь идет о каких-то немедленных требованиях со стороны партнеров, - тогда они должны обеспечивать их, в первую очередь, компонентом безопасности", - отметил депутат.
Выборы в Украине в условиях войны
Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с представителями Верховной Рады относительно выборов в Украине. Он подчеркнул, что не будет допускать никаких спекуляций против Украины, и если партнеры говорят о выборах в условиях правового режима военного положения, то "мы должны дать украинские законные ответы на каждый вопрос и на каждое сомнение".
Он отметил, что это непросто, но "давление по этому поводу нам точно не нужно". Кроме того, президент сообщил, что ожидает предложения по этому вопросу от народных депутатов Украины.