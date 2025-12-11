Обновленный план США почти не изменился: ключевые уступки РФ сохранены, а гарантии для Украины остаются размытыми.

Несмотря на заявления президента Владимира Зеленского о том, что мирный план, который США предлагают Украине, стал "лучше предыдущего" и сократился с 28 до 20 пунктов, это фактически переработанная версия старого плана, который медиа и дипломаты критиковали как слишком пророссийский.

Издание ZN.UA получило доступ к "обновленному" мирному плану, который Вашингтон передал Киеву. Отмечается, что новая инициатива исключает основной "непроукраинский" пункт - всеобщая амнистия за военные преступления.

План состоит из четырех документов: основного соглашения на 20 пунктов, рамочных заверений по безопасности, отдельного документа по НАТО и американо-российского соглашения. По оценке СМИ, они больше напоминают "понятийные записи", чем международные договоры.

Территории

Основной документ фактически признает контроль РФ над Крымом, Донбассом и частью Запорожской и Херсонской областей. Предлагается создание демилитаризованной зоны в Донецкой области и замораживание линии фронта на юге. Изменения возможны только дипломатически.

ВСУ и ВС РФ будут размещены за административной границей и не будут входить в "буферную зону".

По Запорожской и Херсонской областей - предлагается заморозить и фактически признать нынешние линии соприкосновения. Россия выходит из других территорий, которые она контролирует, кроме 5 упомянутых выше регионов.

Запорожская АЭС

США предлагают перезапустить ее под управлением нового "владельца" из Штатов, передавая Украине 50% произведенной энергии. Об остальном не сказано.

НАТО

Прямого запрета на вступление Украины уже нет, но США отдельным документом фактически обещают, что Альянс "не будет расширяться". Это дублируется в американо-российском соглашении. Также предлагается запретить размещение в Украине "войск НАТО".

Кроме того, упоминается об ограничении численности ВСУ до 800 тысяч человек.

Гарантии безопасности

Заявлены как аналог статьи 5, но в текстах фигурирует слово "заверения", а не "гарантии". Документы не являются юридически обязывающими. Реакция США на возможное новое нападение РФ будет зависеть от того, насколько "значительным" и "длительным" оно будет.

ЕС

Украина, по плану, должна вступить в Евросоюз до 1 января 2027 года, хотя ЕС официально еще не открыл переговорных разделов.

Выборы

США настаивают, что выборы в Украине должны состояться "как можно скорее" после подписания соглашения, не в течение 100 дней, как это предлагалось ранее.

Восстановление Украины

План повторяет предыдущие идеи: участие американского бизнеса в добыче ресурсов и инфраструктурных проектах, фонд на 200 млрд долларов, а также размораживание российских активов с частичным направлением на восстановление.

Мирный план США - последние новости

Как сообщал УНИАН, Украина в среду направила администрации Дональда Трампа свой пошаговый ответ на последний 20-пунктный мирный план США. План Трампа предусматривает значительные территориальные уступки и другие требования к Киеву, что создает сильное давление на президента Зеленского.

По данным источников, советник по национальной безопасности Украины Рустем Умеров направил ответ Джареду Кушнеру, зятю и советнику Трампа. Документ содержит комментарии и предложенные поправки, направленные на то, чтобы сделать план более реалистичным и приемлемым для Украины.

