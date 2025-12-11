Речь может идти о малых партиях ракет малой дальности до 200 км, которые еще испытываются перед началом серийного производства.

Следует не исключать варианта, что Силы обороны Украины запускали ракеты "Сапсан" малой дальности во время комбинированных атак различных типов ракет на ближних рубежах российской территории. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан сказал в эфире на Радио NV.

"Надо четко понимать какого типа ракета. "Сапсан" - это баллистические ракеты. Опять же, дальность этих ракет. Есть "Сапсаны" малой дальности. Есть средней дальности. Более 500 км - это так называемый "Гром-2", вряд ли работали. Потому что тогда уже бы на Москву заходила баллистика, это бы точно все видели. А вот по крайней мере, "Сапсаны" предсерийной партии под испытанием малой дальности до 200 км могли работать. Не исключаю этой возможности", - отметил Свитан.

Он это объясняет тем, что такой тип ракеты легкий в производстве. "Это та же "Точка-У", только с увеличенной дальностью", - добавил эксперт.

По его мнению, эти ракеты малой дальности в небольших партиях действительно могли отрабатывать по российской территории.

В то же время, Свитан напоминает и о различных модификациях крылатых ракет "Нептун", которые уже применяются. Еще могли применять предсерийные партии коилатых ракет "Фламинго".

"Чтобы ракету научить летать, иногда надо выполнить несколько десятков предсерийных пусков для того, чтобы четко понять, как проходить российскую ПВО... Ее будут использовать на ближних рубежах. Воронеж - один из таких рубежей. Можно сказать, что на Воронеж могла действительно идти комбинированная атака нескольких типов ракет. Самое интересное, что это лучший вариант для проламывания российской фронтовой или объектовой ПВО", - отметил Свитан.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря президент Украины Владимир Зеленский впервые заявил, что Украина начала применять баллистические ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Сапсан". Президент не раскрыл все подробности и детали, чтобы не давать россиянам лишнюю информацию для размышлений.

