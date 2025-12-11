Российский диктатор пытается предотвратить украинскую евроинтеграцию.

Пока американские, украинские и европейские чиновники продолжают обсуждать между собой потенциальные мирные планы, мало что говорит о том, что РФ действительно заинтересована в прекращении войны. Зато многие ключевые требования Кремля во время переговоров, скорее всего, направлены на то, чтобы облегчить продолжение вторжения на более выгодных условиях. Об этом пишет Atlantic Council.

"Одни только территориальные претензии российского президента Владимира Путина должны вызывать тревогу. Он настаивает, что для обеспечения перемирия Украина должна сначала передать остальные 10 процентов территории Донбасса, которую его войска не смогли захватить с начала вторжения одиннадцать лет назад", - подчеркнули в материале.

По словам журналистов, как глава крупнейшей страны в мире, Путину не нужны примерно 6600 квадратных километров территории Донбасса, которые до сих пор находятся под контролем Украины. Этот регион также не имеет особо важных природных ресурсов или исторических памятников, которые могли бы оправдать его желание во время мирного процесса.

"Настоящую мотивацию Путина нетрудно распознать. Неоккупированная часть Донбасса, которой он сейчас так открыто стремится завладеть, может казаться относительно незаметной на карте, но именно там расположены одни из самых прочных укреплений Украины. Этот оборонительный пояс, созданный в течение последнего десятилетия, является серьезным препятствием для вторжения Москвы", - добавляют в Atlantic Council.

Аналитики оценили, что России может понадобиться несколько лет, чтобы занять эту территорию силой, и это, скорее всего, будет стоить Кремлю сотни тысяч дополнительных жертв.

"За пределами крепостного пояса путь для дальнейшего продвижения России в центральную Украину и до самого Киева будет открыт. Эта важная роль в общей обороне Украины объясняет, почему Путин готов уменьшить свои требования в других вопросах, но так настойчиво требует от Киева без боя отдать эту конкретную территорию", - подчеркнули в издании.

В публикации добавляют, что неискренность нынешнего подхода РФ к мирному процессу под эгидой США не должна вызывать удивления. Несмотря на то, что Путин может быть готов рассмотреть возможность прекращения военных действий, он просто не может рискнуть заключить мирное соглашение, которое обеспечит дальнейшее существование независимой Украины.

"Любое урегулирование на основе нынешних линий фронта войны оставит около 80 процентов Украины вне контроля Кремля и позволит ей продолжать путь к большей европейской интеграции. Именно этого Путин и пытается предотвратить", - отмечают в Atlantic Council.

В издании подытожили, что позиция Путина во время мирных переговоров говорит о его полной незаинтересованности в прекращении войны. Территориальные требования российского диктатора лишили бы Украину важных укреплений и создали бы предпосылки для дальнейшего продвижения РФ, а его призывы к ограничению украинской армии и возможности Киева поддерживать военные связи с Западом оставили бы послевоенную Украину разоруженной и беззащитной.

"Каждое из этих требований по отдельности выглядело бы очень подозрительным. Вместе они являются убедительным доказательством намерения Путина продолжать вторжение", - добавили в публикации.

Мирные переговоры - последние новости

Ранее постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что исход войны в Украине следует рассматривать через призму переговоров, а не заявлений. По его словам, у президента Украины есть внутренняя аудитория, к которой он должен обращаться, а также европейская, которая сейчас финансирует большую часть обороны государства.

"Но то, что говорит один лидер - будь то президент Зеленский или Владимир Путин - часто не полностью отражает то, что происходит в комнате", - заверил Уитакер.

В то же время Владимир Зеленский сказал, что Украина не ведет переговоров с РФ, ведь та не заинтересована в этом. Он отметил, что Украина от России видит только нанесение воздушных ударов по своей территории.

"Мы видим только их удары, удары по нашей энергетике. Люди без электричества. И удары по инфраструктуре, нашей критической инфраструктуре. Это не говорит о том, что Россия заинтересована в мирном процессе", - отметил глава государства.

