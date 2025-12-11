В Курской и Воронежской областях зафиксированы воронки диаметром 20 метров.

В случае применения баллистических ракет "Сапсан" должен быть медийный эффект, потому что должен быть поражен какой-то серьезный объект. Такое мнение высказал военный эксперт Михаил Жирохов сказал в эфире на Радио NV.

"Есть объективные данные. Западные OSINTеры очень любят смотреть на карты, на актуальные спутниковые (снимки), и они увидели несколько неизвестных воронок, которые имеют большой диаметр до 20 метров. И эти воронки в Рыльске Курской области. Эти воронки есть в Воронежской области. И очень осторожно они предполагают, что это работа украинской ракетной техники", - отметил Жирохов.

В то же время, как отметил эксперт, он не стал бы говорить о баллистических ракетах "Сапсан", потому что о них "мы услышим". У этих ракет довольно мощная боевая часть. Эти ракеты будут использовать для поражения чего-то такого, что будет иметь медийный эффект.

Видео дня

"Но "Длинные Нептуны" летают - это факт. Кроме того, есть такая система, пока никто не понимает что это - реактивный дрон или ракета? Поэтому, некоторые называют "Паляницю" или "Пекло" реактивным дроном, а россиянам выгодно называть это ракетами. По украинской квалификации - это реактивный дрон", - сказал Жирохов.

Он добавил, что пока не было такого огромного удара, чтобы можно было говорить о ракетах.

Украинские ракеты в войне против РФ

Как сообщал УНИАН, 9 декабря президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Украина начала применять баллистические ракеты "Сапсан". Глава государства решил не раскрывать все подробности и детали, чтобы не давать врагу лишнюю информацию.

Вас также могут заинтересовать новости: