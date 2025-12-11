Польша возмущена из-за исключения из мирных переговоров по Украине

Варшава борется за место за столом переговоров на фоне напряжения в НАТО.

Польша оказалась на дипломатической обочине, когда лидеры Великобритании, Франции, Германии и Украины собрались в Лондоне для согласования позиций по мирному соглашению в Украине - Варшавы среди приглашенных не было. Это стало вторым пропуском для Польши за последние месяцы после саммита в Женеве 23 ноября, пишет Politico.

"Отсутствие Польши в Лондоне - это еще один пример некомпетентности Дональда Туска", - заявил сенатор от партии "Право и справедливость" Марек Пек, критикуя премьера.

Польша, которая принимает более миллиона украинских беженцев и выступает ключевым поставщиком для Киева, возмущена тем, что ее роль в НАТО и вклад в безопасность Европы не отражены в дипломатических процессах.

Видео дня

"Американцы нас не хотят, европейские лидеры нас не хотят, Киев нас не хочет - так кто же нас хочет? Происходит что-то неприятное, и нам следует перестать делать вид, что это не так" - сказал бывший премьер Лешек Миллер.

Правительство пытается смягчить критику. Представитель Адам Шлапка отметил, что Польша "остается полностью вовлеченной", а министр иностранных дел Радослав Сикорский участвовал в телефонном разговоре с Зеленским и британским премьером Киром Стармером.

В то же время польская внешняя политика разделилась: премьер Туск координирует позицию с европейскими союзниками, тогда как президент Кароль Навроцкий укрепляет контакты с администрацией Трампа. Старший советник Навроцкого Яцек Сариуш-Вольский отметил: "Трамп никогда не встретится с Туском. Он встретится с президентом. Благодаря ему Польша все еще имеет канал связи с Вашингтоном".

Бывший президент Бронислав Коморовский считает, что исключение Польши отражает реалии геополитики:

"Лондон объединил три сильнейшие европейские страны. Польша просто слабее".

Немецкий министр Мерц, впрочем, уверяет: "Моя позиция в отношении Польши очень четкая: мы ничего не делаем без тесной координации с Польшей".

Европа активизируется на фоне мирных переговоров

Как сообщал УНИАН, на днях в Лондоне на Даунинг-стрит прошла встреча лидеров Британии, Франции, Германии и Украины. Одной из главных тем саммита станут, в частности, "мирный план" США для Украины, а также поддержка Киева.

В своей вступительной речи премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что необходимо обеспечить справедливый и прочный мир в Украине. В ответ президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что это "важный момент для обсуждения всех деликатных вопросов".

Британский журналист Якуб Крупа считает, что мрачный тон вступительных речей лидеров был весьма показательным. Он уверен, что этот саммит позволит обсудить насущные и актуальные проблемы в урегулировании войны в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: