Мерц подчеркнул, что мирное соглашение между Украиной и Россией не может быть заключено без участия Европы.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что представители США приглашены на важную встречу в Берлине в начале следующей недели, которая будет посвящена прекращению огня в Украине. Тем не менее, он подчеркнул, что президента Украины Владимира Зеленского не стоит склонять к несправедливому миру, пишет Politico.

Отмечается, что Мерц по итогам переговоров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте поделился, что на будущей встрече в Берлине будут присутствовать президент Украины Владимир Зеленский и лидеры ключевых стран Европы. По его словам, участники саммита планируют согласовать позиции по урегулированию войны в Украине.

Мерц отметил, что США приглашены на встречу, но их участие в обсуждениях будет зависеть от прогресса в переговорах между Великобританией, Францией и Германией, а также Украиной и США по "мирному плану", которые состоятся на выходных. Обсуждения будут включать европейское предложение о потенциальных территориальных договоренностях, которое было отправлено в Вашингтон в среду, 10 декабря.

"Оно в основном касается вопроса о том, на какие территориальные уступки готова пойти Украина", - уточнил канцлер Германии.

Кроме того, Мерц подчеркнул, что мирное соглашение между Украиной и Россией не может быть заключено без участия Европы. Он заявил, что урегулирование войны имеет большое значение для всего региона, а все ключевые решения должен принимать Киев.

"Важно, чтобы мы, европейцы, были частью этого процесса. Никакого мирного соглашения не может быть заключено без нашего участия. Поэтому впереди нас ждут сложные вопросы, и мы также согласны с тем, что только Киев может решать, какие территориальные договоренности он готов принять. Было бы ошибкой принуждать президента Украины к миру, который его народ не поддержит после четырех лет страданий и смертей. Поэтому мы ясно даем понять, что демонстрируем стойкость в своей поддержке Украины в достижении общих целей", - сказал канцлер Германии на совместной пресс-конференции с Рютте.

Мерц ожидает будущих переговоров с США по Украине

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что отрицает разногласия во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом и ожидает будущих переговоров с Вашингтоном. По его словам, он ожидает переговоров на этих выходных с американскими чиновниками по мирному плану, который предложила европейская сторона.

По информации немецких СМИ, во время недавнего телефонного разговора между Мерцом, премьер-министром Великобритании Киром Стармером, Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном возникли разногласия, однако немецкий канцлер заверил, что это не так.

