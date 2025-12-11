Ущерб, нанесенный Украине, оценен более чем в 200 млн грн.

В Польше арестовали российского ученого, представителя Эрмитажа, которого в Украине подозревают в незаконных раскопках на территории временно оккупированного Крыма. Об этом сообщает RMF FM.

По данным журналистов, Александр Б. был задержан сотрудниками Агентства внутренней безопасности Польши (ABW). Фигуранта разыскивает Украина за проведение незаконных археологических работ на временно оккупированном Крымском полуострове. Киев будет настаивать на его экстрадиции, обвиняя в повреждении крымских объектов культурного наследия - ущерб оценен более чем в 200 млн грн.

По информации журналиста RMF FM Кшиштофа Засады, Александр Б., руководитель отдела древней археологии Государственного Эрмитажа, проводил цикл лекций в Европе. В Варшаву он заехал транзитом - по дороге из Нидерландов на Балканы. Именно там на прошлой неделе его задержали агенты ABW.

Украинская прокуратура разыскивает ученого с ноября прошлого года. По данным Киева, с 2014 года, будучи руководителем секции древней археологии Эрмитажа, он был одним из руководителей поисковых групп в оккупированном Россией Крыму. Его команда без разрешений проводила раскопки на объекте "Древний город Мирмекион" в Керчи. Следователи утверждают, что именно эти работы вызвали частичное уничтожение памятника культурного наследия.

Допрос в Варшаве и решение суда

После задержания Александра Б. допросили в Варшавской окружной прокуратуре. Он отказался давать объяснения. На основании экстрадиционного законодательства и польско-украинского соглашения о правовой помощи прокурор подал в суд ходатайство о временном аресте россиянина. Суд удовлетворил запрос и постановил взять подозреваемого под стражу на 40 дней.

"В ближайшее время Украина направит в Польшу официальный запрос на экстрадицию. Когда документы поступят, суд проанализирует их и решит, есть ли основания для выдачи ученого украинской стороне. Инкриминируемое преступление предусматривает от одного до десяти лет заключения", - говорится в статье.

Российские дипломаты уже уведомлены о задержании. Между тем в РФ отменены запланированные на вторую половину месяца лекции указанного фигуранта дела. В частности, 19 декабря он должен был выступить в московском Измайловском центре с лекцией "Древние чудовища в мифах и искусстве".

Крым как место систематического уничтожения культурного наследия

Представители президента Украины в Автономной Республике Крым неоднократно подчеркивали: с начала оккупации в 2014 году полуостров стал территорией системного ограбления Россией культурного наследия и исторической памяти. Это, по их словам, часть плана, направленного на вытеснение крымскотатарской и украинской идентичности.

Среди примеров - разрушение Ханского дворца в Бахчисарае, единственного в мире сохранившегося дворцового комплекса крымских татар. Также упоминаются незаконные археологические работы, в частности на том самом объекте "Древний город Мирмекион" в Керчи, где работал Александр Б., и во время строительства трассы "Таврида" - одного из ключевых российских инфраструктурных проектов в Крыму. Спешка, с которой проводились "археологические исследования" вдоль трассы, по оценкам экспертов, привела к серьезным потерям для культурного достояния.

Россия разрушает крымское наследие

Еще в 2015 году сообщалось, что в российский Эрмитаж вывозят коллекции из оккупированного Крыма, в том числе из Херсонеса Таврического, Судака и Центрального музея Тавриды в Симферополе.

Впоследствии на сайте Херсонеса Таврического и в российских СМИ появилось опровержение этой информации, однако сам Эрмитаж анонсировал выставку с крымскими экспонатами. Выставки в Эрмитаже под названием "На земле грифона. Античная археология Эрмитажа в Крыму" включала предметы из коллекции Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.

