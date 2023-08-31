Патрульному должны избрать меру пресечения.

В Днепре сегодня суд изберет меру пресечения патрульному полицейскому, который застрелил гражданского во время нападения на него и его напарницу.

Уже сейчас возле здания суда находится несколько десятков правоохранителей, которые пришли поддержать коллегу, сообщает Суспільне.

В Государственном бюро расследований сообщали, что действия полицейского квалифицировали по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) и ч. 3 ст. 365 УК Украины (Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, повлекшие тяжкие последствия).

Стрельба в Днепре: последние новости

Напомним, 29 августа в Днепре двое патрульных остановили Jaguar за нарушение правил дорожного движения. Женщина и мужчина, которые находились в машине, отказались выполнять их требования, впоследствии мужчина напал на патрульного и ударил его напарницу в лицо. Полицейский несколько раз выстрелил в него.

Вчера патрульные показали видео инцидента, записанного на бодикамеры. Также опубликовали момент нарушения водителем ПДД, из-за которого его остановили полицейские.

В полиции сообщили, что открыли уголовное производство по факту посягательства на жизнь патрульных полицейских.

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