В ЕС будут обсуждать каждый пункт бельгийских запросов и искать пути решения проблем.

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер окажется на грани изоляции, если сорвет план Европейского Союза по предоставлению Украине репарационного кредита. Стратегия ЕС, чтобы убедить бельгийцев поддержать это решение, проста - предупредить, что страну могут "поставить в один ряд с Венгрией", пишет Politico.

Отмечается, что на саммите 18 декабря главной задачей лидеров Евросоюза будет убедить Де Вевера. Премьер Бельгии блокировал попытки объединить 210 миллиардов евро кредита для Украины, которая столкнулась с огромной финансовой дырой.

Де Вевер долгое время сопротивляется плану финансирования кредита за счет замороженных российских активов, большинство из которых хранится именно в Бельгии, из-за опасений, что страна может остаться ответственной за возврат этих средств. Бельгийский премьер требует дополнительных "подушек безопасности". Дипломаты со всего Блока сейчас работают над стратегиями, чтобы привлечь его к сотрудничеству.

Почти все российские активы хранятся в Euroclear - финансовом депозитарии в Брюсселе. Де Вевер хочет, чтобы ЕС предоставил дополнительный денежный буфер в дополнение к гарантиям и мерам безопасности, чтобы покрыть возможные юридические споры и компенсации - идею, которую многие правительства не поддерживают.

Бельгия прислала перечень поправок, чтобы ее не заставили самостоятельно возвращать деньги Москве, если санкции снимут. Де Вевер заявил, что не поддержит "репарационный кредит", если его требования не будут учтены.

Ранее лидеры надеялись на сделку еще в октябре, а в декабре ее заключение казалось беспрекословным. Теперь все выглядит сложнее. Дипломаты не потеряли надежды - послы будут обсуждать каждый пункт бельгийских запросов, определять ключевые проблемы и искать способы их решения. План - максимально приблизиться к бельгийской позиции.

Но за неделю до саммита Евросоюз начал усиливать давление. Если Де Вевер продолжит блокировать план, то его могут поставить в неудобное положение. К нему могут отнестись так же "холодно", как и к Венгрии и ее премьер-министру Виктору Орбану из-за отступления от демократии и отказа поддерживать санкции против России.

Послание для Бельгии простое - если не поддержит план, ее дипломаты, министры и лидеры потеряют голос за столом ЕС. Ее пожелания и позиции по бюджету Евросоюза на 2028-2034 годы окажутся "внизу списка", что создаст большие трудности, особенно во время ключевых финальных переговоров через 18 месяцев. По словам осведомленного дипломата, мнение бельгийцев спрашивать не будут, а "звонки останутся без ответа".

Но дипломаты считают, что отчаянные времена требуют отчаянных мер. В следующем году Украине грозит дефицит бюджета в 71,7 млрд евро, и с апреля будет вынуждена сокращать государственные расходы, если средства не будут обеспечены. Президент США Дональд Трамп снова дистанцировался от помощи.

Чтобы подчеркнуть важность ситуации, послы ЕС проводят три заседания на этой неделе по предложению Комиссии по кредиту.

Репарационный кредит для Украины - последние новости

Украина рискует остаться без денег. Европа имеет план, который мог бы в целом сбалансировать украинский бюджет, обеспечить ей место за столом переговоров по завершению войны и дать Киеву лучшие возможности бороться за более выгодные условия мира. Однако, как пишет The Wall Street Journal, проблема заключается в том, что страны Евросоюза не могут договориться, как этот план реализовать.

Страны ЕС планируют в ускоренном порядке принять решение о бессрочном блокировании до 210 млрд евро российских активов в попытке обойти вето премьер-министра Венгрии Виктора Орбана еще до саммита европейских лидеров на следующей неделе.

