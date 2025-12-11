Несколько недель композиция Алены Омаргалиевой и ансамбля "Кралиця" под названием "Закохана" была лидером на YouTube Charts в Украине. Однако теперь на первом месте оказалась группа "100лица".
Их новый хит "Гандзя", который они спели также с ансамблем "Кралиця", покорил сердца украинских слушателей. Трек набрал уже более 1,2 млн просмотров и уверенно закрепился в трендах.
Что известно о группе "100лица"
"100лица" - это украинская группа, которая была создана в 2021 году. Музыканты сочетают в своем творчестве различные музыкальные стили, в частности, поп-музыку, электронику, фолк и рок. Популярность коллективу принесли хиты "Талія", "Веснянки" и "Кучері".
Топ-5 клипов YouTube Charts
В первую пятерку самых прослушиваемых клипов среди украинцев вошли также работы таких артистов:
- "100лиця" с участием ансамбля "Кралиця" - "Гандзя"
- MamaRika - "Люби себе"
- Алена Омаргалиева при участии ансамбля "Кралица" - "Закохана"
- Кажанна - "Boy"
- DJ KAIFAR - "Циганко нагадай".
Напомним, ранее TikTok подвел музыкальные итоги 2025 года. Названы самые популярные песни и имена звезд.