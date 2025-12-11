Эта песня покорила сердца украинцев.

Несколько недель композиция Алены Омаргалиевой и ансамбля "Кралиця" под названием "Закохана" была лидером на YouTube Charts в Украине. Однако теперь на первом месте оказалась группа "100лица".

Их новый хит "Гандзя", который они спели также с ансамблем "Кралиця", покорил сердца украинских слушателей. Трек набрал уже более 1,2 млн просмотров и уверенно закрепился в трендах.

Что известно о группе "100лица"

"100лица" - это украинская группа, которая была создана в 2021 году. Музыканты сочетают в своем творчестве различные музыкальные стили, в частности, поп-музыку, электронику, фолк и рок. Популярность коллективу принесли хиты "Талія", "Веснянки" и "Кучері".

Топ-5 клипов YouTube Charts

В первую пятерку самых прослушиваемых клипов среди украинцев вошли также работы таких артистов:

"100лиця" с участием ансамбля "Кралиця" - "Гандзя"

MamaRika - "Люби себе"

Алена Омаргалиева при участии ансамбля "Кралица" - "Закохана"

Кажанна - "Boy"

DJ KAIFAR - "Циганко нагадай".

