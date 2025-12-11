Как истребители определяют 'свой-чужой' за миллисекунды

Наземный радар посылает закодированный сигнал, а дружественный самолет автоматически отвечает. Система работает мгновенно и отображает самолет как дружественный на экране радара.

Истребители определяют дружественные самолеты почти мгновенно благодаря системам IFF ("Identification Friend or Foe"), которые передают зашифрованные сигналы запроса-ответа за миллисекунды. Самый современный Режим 5 использует расширенный спектр и ежедневно меняет ключи шифрования, чтобы предотвратить подделку или глушение сигнала, пишет Wionews.

Система работает по принципу "вызов-ответ": наземный радар посылает закодированный сигнал на частоте 1030 МГц, а дружественные самолеты автоматически отвечают на 1090 МГц.

"Эта простая, но эффективная система предотвратила бесчисленные инциденты с дружественным огнем со времен Второй мировой войны", - объясняют эксперты.

Ранние Режимы 1 и 2 предоставляли базовую идентификацию без шифрования и были уязвимыми к перехвату. Современные Режимы 4 и 5 применяют криптографию: транспондер отвечает только при правильном ежедневном коде, а Режим 5 еще и передает высоту и курс самолета в зашифрованном виде. Идентификация происходит менее чем за 100 миллисекунд.

Передача с расширенным спектром обеспечивает устойчивость к глушению и перехвату, а современные системы автоматически переключаются между частотами в случае электромагнитных помех. Дальность обнаружения наземными радарами достигает до 300 км, воздушными - 50-100 км. Надежность системы превышает 99% в стандартных условиях.

Системы IFF не только предотвращают случаи дружественного огня, но и готовят авиацию к будущему: интеграция с сетями данных, искусственным интеллектом и спутниковым наблюдением позволит пилотам получать мгновенную информацию о целях вне прямой видимости.

