ВСУ держат оборону на севере города, пока РФ медленно продвигается.

Взятие Покровска Россией, похоже, является лишь вопросом времени, а не вероятности. И хотя его падение не приведет к краху обороны Украины, оно ослабит Киев в чувствительный момент переговоров о прекращении войны под эгидой США, пишет Reuters.

1 декабря Москва заявила, что полностью контролирует Покровск — за два дня до того, как спецпосланник президента США Дональда Трампа и его зять провели в Кремле переговоры с кремлевским диктатором Владимиром Путиным по мирному плану, который, по их словам, близок к финализации.

Спустя десять дней Украина заявляет, что ее войска по-прежнему удерживают позиции на севере города, где до полномасштабного вторжения России в 2022 году проживало 60 000 человек и который служил важным логистическим узлом для военных, пока боевые действия не подошли вплотную.

"Новый виток давления на Украину с целью урегулирования конфликта на невыгодных условиях происходит параллельно с тяжелыми боями на этом направлении, что играет на руку России, поскольку влияет на восприятие ситуации Трампом", — считает старший аналитик украинского благотворительного фонда "Повернись живим" Николай Белесков.

СМИ пишет, что Украина вынуждена пытаться сохранять конструктивные отношения с американцами, которые поставляют жизненно важные разведданные и оружие, одновременно сопротивляясь мирному соглашению, которое, по настоянию России, должно включать вывод ВСУ со всей территории Донбасса.

Украина заявляет, что, сражаясь за контроль над Донбассом с 2014 года, она не имеет ни морального, ни юридического права уступать суверенную территорию оккупантам, что делает контроль над этим промышленным районом самым спорным вопросом, разделяющим воюющие стороны.

Риторика Трампа, в свою очередь, стала жестче: в одном из недавних интервью он заявил, что Россия одерживает верх в войне, а президенту Украины Владимиру Зеленскому пора начать "принимать реальность".

Медленное продвижение России

Темпы российского штурма Покровска показывают, насколько трудно силам Москвы продвигаться вперед на линии фронта, насыщенной ударными дронами.

После 2022 года война превратилась в противостояние на истощение, и ни одна из сторон не может легко захватывать территории. Россия начала новое наступление в конце 2023 года и контролирует около 19,2% территории Украины, что лишь на 1 процент больше, чем в конце 2022 года, пишет СМИ.

Покровск, расположенный на возвышенности в Донецкой области, может стать первым городом, взятым Россией после Авдеевки (к востоку), что произошло в начале 2024 года. Большая его часть разрушена, а в городе осталось всего 1200 жителей.

Военные эксперты подтверждают оценки украинских чиновников о том, что оборона Украины на востоке вряд ли внезапно рухнет, ссылаясь на фортификационные сооружения, дроны и точечный характер российского штурма Покровска.

По словам украинских военных, российские войска продвигаются группами по шесть или менее человек, полагаясь на одного-двух солдат, чтобы просочиться через бреши в обороне и зацепиться за какое-либо здание. "Они [россияне] накапливались в штурмовых группах, просачиваясь вокруг наших позиций, потому что, как я уже говорил, у нас критическая нехватка пехоты", — рассказал оператор БПЛА, воевавший в Покровске, с позывным "Ламбада".

Опасения по поводу глубины украинских резервов периодически возникали на протяжении всей войны, в том числе со стороны союзников, таких как США, призывая Украину расширить призыв. Эта тема политически чувствительна, и правительство отказалось снижать призывной возраст с 25 лет, чтобы защитить молодое поколение от кровопролития.

Что будет дальше

Поддерживаемый США мирный план изначально предлагал Украине уйти из Донецкой области, где, по словам госсекретаря США Марко Рубио, Украина контролирует 20% территории. На этой неделе Зеленский заявил, что он и европейские лидеры разработали пересмотренный план из 20 пунктов, но согласия по вопросу уступки территорий нет.

Сообщается, что Россия, вероятно, планирует попытаться охватить "города-крепости" Славянск и Краматорск к северо-востоку от Покровска и использовать господствующие высоты для запуска дронов на большие расстояния. Кроме того, российские оккупанты недавно продвинулись как в Запорожской области на юге, так и в Днепропетровской области на востоке, отмечают журналисты. Но быстрые успехи при этом маловероятны.

Украина подчеркивает свою готовность обеспечить "справедливый" мир, помня о том, что Трамп обещал быстро закончить войну, а его чиновники угрожали ограничить поддержку, такую как разведданные и оружие, оплачиваемые европейскими союзниками. Киев также надеется, что те же европейские союзники смогут сами предоставить больше финансовой и военной помощи.

Кроме того, с августа украинские силы наносят удары по нефтяной промышленности России, пытаясь сократить доходы оккупантов и создать там дефицит топлива. В последнее время они стали преследовать корабли, идущие за российской нефтью в Черном море.

