Экологически важный вид почти исчез из-за неизвестной болезни на Канарских островах.

Массовая морская эпидемия толкает некоторые виды морских ежей к грани вымирания, а кое-где популяции исчезли полностью. Как пишет The Guardian, об этом свидетельствуют данные нового исследования.

Катастрофическое сокращение популяций

С 2021 года почти все морские ежи Diadema africanum в Канарском архипелаге погибли от до сих пор неизвестной болезни. На Тенерифе популяция упала на 99,7%, а вблизи островов архипелага Мадейра - на 90%.

В этот же период массовая гибель ежей зафиксирована также в Красном море, Средиземном море, Карибском бассейне и в западной части Индийского океана.

"То, что мы наблюдаем с 2021 года, действительно вызывает серьезную тревогу. Мы говорим об исчезновении нескольких видов за очень короткое время", - говорит Иван Кано, исследователь Университета Ла-Лагуна и автор работы.

Почему морские ежи так важны

Морские ежи - уникальные существа, родственники морских звезд. Они дышат с помощью своих "ножек", а их иглы не только защищают от хищников, но и служат укрытием для мелких морских животных.

Их называют "инженерами экосистем", ведь они меняют окружающую среду: поедают водоросли, разлагают пищу для других видов и одновременно сами являются важным звеном пищевых цепей.

Контролируя рост водорослей, они способствуют выживанию твердых кораллов - дома для тысяч морских видов. Там, где ежи исчезли, например на Карибах, площадь кораллов сократилась вдвое, тогда как покров водорослей вырос на 85%.

"Меня больше всего восхищало в этих животных то, что они меняют среду. Как и люди, они модифицируют свое пространство. Мы не знаем, какой цепной эффект может вызвать их исчезновение", - говорит Кано.

Точная причина пандемии пока неизвестна. Однако, по словам Кано, люди "вероятно причастны" к распространению болезни. Среди возможных механизмов - судоходство, изменения течений и аномальная волновая активность.

Ученый приехал на Канары, чтобы исследовать ранние этапы жизни ежей, но быстро понял, что молодые особи почти отсутствуют. Это заставило его полностью изменить тему диссертации и документировать стремительное падение популяций.

Род Diadema, распространенный в тропических водах всего мира, является самой массовой и экологически важной группой морских ежей. Сегодня лишь несколько отдельных акваторий остаются неохваченными болезнью.

"Мы пока не уверены, как будет развиваться эта пандемия. Пока что болезнь не распространилась на популяции Юго-Восточной Азии и Австралии, и это хорошая новость. Но мы не можем исключать, что вспышка снова возникнет и распространится дальше", - отмечает Кано.

Из-за изменений климата животные становятся легкой добычей для хищников

