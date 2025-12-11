Полностью электрический автомобиль сможет легально передвигаться по дорогам общего пользования.

Американская компания Alef Aeronautics начала производство электрического автомобиля Model A Ultralight. Об этом говорится в сообщении производителя.

"Мы рады сообщить, что производство первого летающего автомобиля началось по графику. Команда добросовестно работала, чтобы выполнить сроки, потому что мы знаем - люди ждут", - говорит Джим Духовный, генеральный директор Alef.

Первые автомобили будут производиться в США, на калифорнийском предприятии Alef в Кремниевой долине. Изготовленные вручную автомобили будут доставлены лишь нескольким клиентам с целью испытания в реальных условиях при строгом контроле.

Alef планирует обучать первых пользователей и оказывать им техническую помощь. Полученные знания будут способствовать переходу к полноценному производству и доставке предзаказов.

Летающий автомобиль Alef отличается набором характеристик, которые выделяют его как среди традиционных автомобилей, так и среди современных аппаратов вертикального взлета и посадки.

Его называют первым настоящим летающим автомобилем, поскольку он сочетает функции легального дорожного транспорта с возможностью совершать полет.

В отличие от обычных машин, автомобиль может летать, а в отличие от воздушных такси может ездить по дорогам без необходимости использования аэродромов.

Ранее сообщалось, что запас хода Model A составляет 350 километров по дороге и 177 километров по воздуху. Летает Model A благодаря уникальной конструкции со скрытыми внутри корпуса пропеллерами.

Летательные аппараты становятся доступнее

Напомним, что недавно специалисты британской компании Vertical Aerospace представили электрический аппарат вертикального взлета и посадки под названием Valo, который представляет собой дальнейшее развитие прототипа VX4.

Его будут использовать как летающее такси. Предполагается, что такие аппараты значительно сократят время в пути между аэропортами и центрами крупных городов.

А еще ранее стало известно, что гибрид самолета и автомобиля под названием AirCar, разработку которого ведет словацкая Klein Vision, может выйти на рынок уже в 2026 году.

