Официального подтверждения еще не было.

Франшиза "Голодные игры" готовит громкое возвращение - Дженнифер Лоуренс и Джош Хатчерсон снова сыграют главных героев Китнисс Эвердин и Питы Мелларка.

Как пишет Variety, звезды появятся в экранизации последнего романа Сюзанны Коллинз, действие которого разворачивается во время 50-х Голодных игр, еще за 24 года до начала истории Китнисс и Питы. Студия Lionsgate пока не комментировала новость, но их участие уже подтвердили несколько источников.

Лента сосредоточится на юном Хеймитче Абернате, который в 16 лет пережил собственные испытания на Арене. Его роль исполнит Джозеф Зада, тогда как в оригинальной серии персонажа играл Вуди Харрельсон. Характер возвращения Лоуренс и Хатчерсона держат в секрете, но фанаты книги знают, что их герои появляются в эпилоге, так что в фильме ожидают флешфорварды.

Премьера фильма "Рассвет перед жатвой" запланирована на 20 ноября. Режиссером ленты выступает Фрэнсис Лоуренс, который снял все части франшизы. В новом фильме также сыграют Элль Фэннинг, Рэйф Файнс, Киран Калкин, Джесси Племонс, Келвин Харрисон-младший, Гленн Клоуз, Мэйя Хоук, Маккенна Грейс, Билли Портер, Уитни Пик и другие.

Напомним, недавно известный голливудский режиссер Квентин Тарантино обвинил автора серии "Голодные игры" в плагиате.

