Украина под давлением отправила Трампу пошаговый ответ на мирный план, - Axios

Владимир Зеленский направляет собственные предложения после консультаций с европейскими союзниками.

Украина в среду направила администрации Дональда Трампа свой пошаговый ответ на последний 20-пунктный мирный план США, сообщает Axios со ссылкой на украинских и американских чиновников.

План Трампа предусматривает значительные территориальные уступки и другие требования к Киеву, что создает сильное давление на президента Зеленского.

По данным источников, советник по национальной безопасности Украины Рустем Умеров направил ответ Джареду Кушнеру, зятю и советнику Трампа. Документ содержит комментарии и предложенные поправки, направленные на то, чтобы сделать план более реалистичным и приемлемым для Украины.

Ранее украинские официальные лица провели консультации с европейскими союзниками, в частности с лидерами Великобритании, Франции и Германии, и добавили новые предложения по спорным вопросам, таким как контроль над территориями и Запорожской атомной электростанцией.

Тем временем Дональд Трамп провел телефонный разговор с лидерами Европы, заявив:

"Мы обсудили Украину достаточно резкими словами. Посмотрим, что будет".

Ожидается, что высокопоставленные военные США и Украины проведут виртуальную встречу в четверг для продолжения обсуждения конкретных частей мирного плана.

NYT пишет, что Европа не имеет плана, как закончить войну без участия США. И это проблема, поскольку позиция президента США Дональда Трампа относительно войны в Украине является изменчивой, отметило издание.

События прошлой недели продемонстрировали, что несмотря на все усилия, европейские лидеры не имеют влияния на президента США Дональда Трампа, который подвергает их беспощадной критике.

Недавно европейские лидеры предупредили о "критическом моменте" в отношениях с США после переговоров о мирном плане по Украине.

