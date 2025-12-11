Премьера следующего поколения флагманов Samsung ожидается в январе 2026 года.

Будущий флагман Galaxy S26 Ultra от Samsung получит быструю проводную зарядку мощностью 60 Вт, что станет заметным улучшением по сравнению с 45 Вт, которую компания впервые установила в S22 Ultra в 2022 году. Об этом сообщает портал Android Authority.

Адаптер питания мощностью 60 Вт на базе технологии Super Fast Charging 3.0 заметили на сайте Samsung, что фактически подтверждает, что производитель готовит долгожданное улучшение по скорости зарядки

Новый адаптер EP-T6010 поддерживает стандарт USB Power Delivery 3.1 с PPS, что позволяет динамически регулировать напряжение (от 5 В до 20 В) и обеспечивает до 60 Вт мощности через один USB-C порт, без необходимости использования специального USB-C кабеля на 5 А.

Видео дня

Это заметное улучшение по сравнению с нынешними адаптерами Samsung, которые ограничиваются 45 Вт даже в самых продвинутых флагманах, таких как Galaxy S25 Ultra. Новый 60 Вт адаптер делает зарядку не только быстрее, но и более универсальной: он подходит для смартфонов, планшетов и даже некоторых компактных ноутбуков.

В то же время быстрая зарядка на 60 Вт сильно уступает китайским конкурентам, которые давно научили свои смартфоны заряжаться с мощностью более 100 Вт, а некоторые модели доходят до 200 Вт.

Остается загадкой, все ли модели серии Galaxy S26 будут поддерживать адаптер питания на 60 Вт. Вероятно, что максимальную мощность сможет использовать только флагман Galaxy S26 Ultra, тогда как базовый Galaxy S26 и модель Plus останутся на уровне 25 Вт и 45 Вт соответственно.

Презентация флагманской серии Galaxy S26 должна состояться в январе 2026 года. Ранее стало известно, в каких цветах выйдут новые смартфоны. В этот раз компания приготовила более необычные расцветки.

Вас также могут заинтересовать новости:



