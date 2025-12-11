По мнению Путина, Россия сейчас в войне против Украины имеет преимущество, поэтому Кремль не подпишет мирное соглашение США.

Раздраженный из-за безвыходной ситуации в переговорах о прекращении войны, Белый дом поставил ультиматум президенту Украины Владимиру Зеленскому до Рождества подписать мирное соглашение, пишет в статье The Telegraph Ребекка Коффлер.

По мнению автора статьи, сейчас глава Белого дома действительно считает, что проблема заключается в европейцах и Зеленском. Кажется, что он не понимает, что даже если и президент Украины согласится на мирный план, Путин все равно будет против.

В публикации подчеркивается, что президент США считает, что Кремль подпишет соглашение, поскольку "Россия имеет преимущество". Но, считает Коффлер, именно поэтому Путин этого не сделает - ему это не нужно.

Коффлер приводит несколько причин, почему президент России не согласится на сделку. Во-первых, Путин имеет достаточно человеческих и материальных ресурсов для того, чтобы вести длительную войну.

"Преимущества России - в размере вооруженных сил, арсенале оружия, военно-промышленном потенциале, стиле ведения войны и высокой толерантности к человеческим жертвам - дают Путину уверенность в том, что он может играть в игру с высокими ставками с Трампом и НАТО", - говорится в публикации.

В статье приводятся данные, что Россия сейчас имеет около 1,32 миллиона военнослужащих. Более того, эта цифра, как ожидается, возрастет до 1,5 миллиона в соответствии с указом Путина от 2024 года.

В то же время, Украина переживает кризис с кадрами, средний возраст украинского солдата, по сообщениям, достиг почти 45 лет, хотя мобилизационный возраст в стране составляет с 25 лет.

К тому же, добавляет автор, в сочетании с военно-промышленным потенциалом Москвы, который дает ей возможность значительно опережать своих конкурентов в производстве боеприпасов, Россия может пережить Украину и Запад в изнурительной войне.

Во-вторых, по мнению Коффлер, глава Кремля Владимир Путин не доверяет американскому президенту. Трамп за последний год несколько раз менял свою позицию относительно войны в Украине. Глава Белого дома то прекращал, а затем возобновлял обмен разведданными и военную помощь Украине, а также давал разрешение Киеву на нанесение ударов вглубь территории России.

Не исключается, что Путин верит, что после того, как Трамп уйдет через три с половиной года, политика США вернется к своей "нормальной" основе. Отмечается, что независимо от того, кто находился в Белом доме, политика США в отношении Москвы в течение нескольких десятилетий была чрезвычайно последовательной - ориентированной на "демократизацию" России.

Москва считает продвижение демократии антироссийским и опасается, что Запад хочет отстранить Путина от власти. Также автор публикации отметила, что российский диктатор неоднократно высказывал подозрения, что настоящая причина, по которой Вашингтон стремится к перемирию, заключается в том, чтобы дать Украине передышку.

НАТО же в это время может увеличить военное производство чтобы переоснастить Киев и тем самым помочь Украине вернуть свои территории.

В-третьих, Путин, предполагает Коффлер, считает, что США и НАТО не будут пытаться заставить его принять план. По ее мнению, такой расчет является обоснованным, потому что НАТО не имеет достаточной боевой мощи и воли для ведения войны с большими потерями, как это делает Россия.

Также автор пишет, что Москва считает, что война с использованием дронов является секретной формулой для сдерживания столкновения с НАТО. Асимметрия в способности России производить наступательные дроны по сравнению со способностью НАТО производить оборонительные ракеты, имеет соотношение 50-60 раз в пользу России. Поэтому, это сделает прямое участие НАТО экономически невыгодным.

Приводится пример, что если Россия запустит 800 дронов одновременно, что регулярно происходит в Украине, по расчетам автора статьи Ребекки Коффлер, Европа исчерпает весь свой арсенал оборонительных ракет за считанные недели.

Поэтому, говорится в материале, Путин уверен в том, что Россия может заставить Украину и Запад капитулировать, и вряд ли согласится на сделку, если она не будет соответствовать его условиям.

Однако Коффлер не исключает, что российский диктатор пытается ввести Трампа в заблуждение, заставив его поверить, что именно Зеленский и европейцы являются неуступчивыми сторонами.

Именно по этой причине, по ее мнению, глава Кремля похвалил мирный план США, состоящий из 28 пунктов и заявивший, что он "в принципе" может стать "основой для будущих соглашений", и отклонил 19-пунктную версию Украины и Европы как "абсолютно неконструктивное" предложение.

План Путина, по мнению автора, заключается в том, чтобы затягивать время с Трампом, продолжая операции в Украине, пока Киев не капитулирует или до тех пор, пока Украина и Запад не примут условия России по мирному урегулированию.

Также, добавляет автор, российский диктатор зарабатывает важные дипломатические очки, демонстрируя остальному миру, что Россия находится на равных с США, а не в изоляции.

Коффлер не исключает, что Кремль дополнительно стремится расколоть американо-европейские отношения и избежать очевидной компрометации Трампа. Похоже, Путин верит, что способен манипулировать оппонентами, подпитывая их мечты, ведь желание Трампа победить и его ненависть к поражениям хорошо известны.

Ранее УНИАН сообщал, что аналитики американского Института изучения войны (ISW) в отчете привели расчеты, что Россия еще несколько лет потратит на захват одной только Донецкой области, не говоря уже о других регионах. Аналитики добавляют, что при этом Россия понесла непропорционально высокие расходы. Поэтому, эксперты заявили, что чтобы военным путем захватить остальную Донецкую область, России понадобится еще 2-3 года.

Также мы писали, что сенатор-демократ Ричард Блюменталь считает, что представителей президента США Дональда Трампа в мирных переговорах Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера следует заменить. Также Блюменталь выразил обеспокоенность тем фактом, что Трамп давит на Украину, чтобы как можно быстрее было подписано мирное соглашение, да еще и без гарантий безопасности.

