Ведущий также признался, были ли у него мысли о разводе.

Известный украинский ведущий Григорий Решетник рассказал о кризисе в браке с женой Кристиной.

Не секрет, что их брак считается одним из самых крепких в шоу-бизнесе. Пара вместе более 15 лет, однако за это время, по словам Григория, у них случались сложные моменты в отношениях.

"Это было 10 лет назад, мы жили на съемной квартире, у нас не было финансов. Мужчины в такие моменты просто хотят убежать, потому что им сложно. А женщины сильные, держатся, поэтому здесь инициатива в женских руках. Каждый хочет от проблем убежать подальше", - отметил Григорий в проекте "55 за 5".

Решетник добавил, что видит неутешительную тенденцию увеличения количества разводов во время войны. Однако с уверенностью заявил, что не планирует завершать отношения с любимой.

"Решетники не разводятся. Я очень сознательный, взрослый. Я не зарекаюсь, в жизни разное бывает, у меня молодая жена, но я не планирую пока с ней расставаться", - добавил телеведущий.

К слову, Григорий и Кристина воспитывают троих сыновей: Ивана, Дмитрия и Александра.

