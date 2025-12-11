По словам генсека НАТО, война может приобрести такой масштаб, который пережили наши деды и прадеды.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что страны-члены альянса являются "следующей целью России". Об этом он сказал во время пресс-конференции в Берлине, цитирует Sky News.

По его словам, альянс должен приложить все усилия, чтобы предотвратить войну, которая может быть "такого масштаба, как война, которую пережили наши деды и прадеды".

Рютте отметил, что слишком много союзников НАТО не чувствуют неотложности угрозы со стороны РФ в Европе и не понимают, что для предотвращения такой войны нужно быстро увеличить расходы на оборону и производство.

"Мы являемся следующей целью России. Я опасаюсь, что слишком многие спокойно самоуспокаиваются. Слишком многие не чувствуют неотложности ситуации и слишком многие верят, что время на нашей стороне. Это не так. Время действовать пришло именно сейчас", - добавил генсек НАТО.

Угроза войны между Россией и Европой - последние новости

Ранее в BBC предположили, как долго Британия могла бы воевать, если бы завтра наступила война с РФ. Отмечается, что слова Путина были неприятным напоминанием о том, что война между Россией и НАТО не такая уж и далекая, на что надеются люди.

"Нет достаточных доказательств того, что Великобритания имеет план ведения войны, которая продлится более нескольких недель. Медицинские возможности ограничены. Процесс пополнения резервов происходит медленно... Британский план на случай массовых потерь, кажется, базируется на том, что потерь не будет", - добавил Гамиш Манделл из Королевского объединенного института служб (Rusi).

В то же время в The Independent рассказали, выстоит ли Европа в войне против России. По словам журналистов, Европа только сейчас начинает осознавать свои недостатки в области обороны. После окончания Холодной войны расходы в целом сокращаются, поэтому сила Европы заключается в ее единстве.

