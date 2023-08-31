Пресс-секретарь ГБР также рассказала о том, получит ли подозрение женщина из авто.

В Государственном бюро расследований пока еще не могут сообщить, был ли пьян застреленный полицейским в Днепре мужчина и кто именно находился за рулем автомобиля.

В соцсетях уже опубликованы видео, на которых зафиксированы нарушения правил дорожного движения автомобилем, а на стоп-кадре видно, что именно погибший мужчина находился за рулем. Однако, на видео с самого инцидента, которое сняли дети мужчины, за рулем находится женщина, сообщила пресс-секретарь ГБР Татьяна Сафьян в эфире телемарафона.

"Следствие не может сказать, кто находился за рулем и когда, и как это случилось, пока не проанализирует все изъятые видео с камер на дорогах, боди-камер полицейских и смартфонов детей", - сказала Сафьян.

Видео дня

Кроме того, следствие должно провести еще ряд экспертиз, в частности судебно-медицинскую и экспертизу оружия, и допросить всех возможных свидетелей происшествия. Также пресс-секретарь ГБР напомнила, что ранее следователи заявляли, что имеют подозрение относительно того, что убитый водитель был в состоянии алкогольного опьянения во время инцидента.

"Но пока я не могу подтвердить, что те результаты, которые обнародованы в интернете, являются достоверными", - сказала она.

По словам Сафьян, экспертиза о наличии алкоголя в крови пока еще не готова. Она также предположила, что женщина, которая находилась в автомобиле вместе с погибшим, будет проходить по делу как свидетель и участница этих событий, а следователи допросят ее.

"Но относительно нарушений законодательства, возможного уголовного производства в отношении нее и подозрения ей - этим занимается Национальная полиция. Потому что в компетентности и подследственности ГБР именно правоохранительные структуры. А гражданские граждане - это уже работа Нацпола", - добавила пресс-секретарь ГБР.

Стрельба в Днепре: все детали

Как сообщал УНИАН, инцидент произошел 29 августа в Днепре. На одной из улиц города двое патрульных остановили Jaguar, который нарушал правила дорожного движения. Люди в автомобиле отказывались выполнять указания правоохранители и агрессивно вели себя. В частности, мужчина, находившийся за рулем, ударил патрульную в лицо и устроил драку с ее коллегой. Полицейский применил оружие, мужчина погиб на месте.

Нацполиция назначила служебное расследование и отстранила патрульных. В то же время, Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 365 УК Украины.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий заявил, что пока рано говорить о правомерности или неправомерности таких действий патрульного, ведь продолжается расследование. Он подчеркнул, что следствие должно оценить все доказательства и сделать выводы, "основываясь на фактах, а не догадках".

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